Bericht: Journalistin verliert bei Protesten in Minneapolis ein Auge

Minneapolis/Berlin. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat bei den Ausschreitungen in Minneapolis offenbar eine freie Journalistin ein Auge verloren. Einem Bericht der “New York Times” zufolge war der 37-jährigen Linda Tirado am Freitag im Tränengasnebel die Schutzbrille verrutscht, dann traf sie ein Geschoss am linken Auge.

“Ich wollte gerade mein nächstes Foto schießen, legte eine Sekunde lang meine Kamera ab und dann explodierte mein Gesicht”, sagte Tirado der New York Times. Laut Tirado handelte es sich dabei um ein Gummigeschoss, das vonseiten der Polizei abgeschossen wurde. Sofort habe sie geschrien, dass sie von der Presse sei. Demonstranten hätten sie zur Seite gezogen, anschließend kam sie demnach ins Krankenhaus. Ihr linkes Augenlicht sei jedoch verloren, hätten Ärzte ihr gesagt.

Tirado zufolge sei sie deutlich als Journalistin zu erkennen gewesen und es sei auch der Polizei klar gewesen, dass sie als arbeitende Journalistin dort war. Die 37-Jährige ist freie Autorin, Fotografin und politische Aktivistin.

In vielen Städten in den USA gibt es seit fünf Tagen starke Unruhen, nachdem der Afromamerikaner George Floyd infolge brutaler Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Auch in anderen Städten hatte es Angriffe gegen Journalisten gegeben. Vielerorts wurden Demonstranten verhaftet, aber auch Polizisten angegriffen. Mindestens zwei weitere Menschen verloren ihr Leben. Auch kommt es seit Tagen zu Plünderungen. Zudem wurden Autos und Geschäfte in Brand gesetzt.