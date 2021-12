Bericht: Israel schießt Raketen auf Syrien – Hafen von Latakia in Flammen

Auf diesem von der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA veröffentlichten Foto arbeiten Feuerwehrleute am Schauplatz eines Raketenangriffs im Seehafen der Küstenstadt Latakia, Syrien. Israelische Raketen, die vom Mittelmeer aus abgefeuert wurden, schlugen am frühen Dienstag im syrischen Hafen von Latakia ein und entfachten ein Feuer im Containerterminal, berichteten die staatlichen syrischen Medien, der zweite Angriff dieser Art auf die wichtige Einrichtung in diesem Monat. © Quelle: Uncredited/SANA via AP/dpa