Innenministerium will EU-Asylsystem verschärfen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Bundesinnenministerium hat einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge Pläne für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems. Unterkünfte und Sozialleistungen würden nach diesen Plänen nur noch im "zuständigen Mitgliedsstaat" gewährt werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Eckpunkte-Papier. Mit den Maßnahmen wolle das Seehofer-Ministerium gegen unerlaubte Weiterreisen innerhalb Europas vorgehen.

Asylanträge sollten demnach bereits an den europäischen Außengrenzen geprüft und entschieden werden. Die EU-Asylagentur solle an den Grenzen innerhalb weniger Wochen über die Anträge entscheiden, die Asylbewerber sollten in dieser Zeit durch "notfalls freiheitseinschränkende Maßnahmen" daran gehindert werden, sich dieser Prüfung zu entziehen. Anschließend sollten anerkannte Asylbewerber von den Außengrenzen anhand einer Quotenregelung auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt werden, berichtet die "Welt am Sonntag".

Wer unerlaubt in andere EU-Staaten weiterreist, solle keine Unterkunft und keine Sozialleistungen erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Überlegungen zu EU-weiten Verteilungsquoten für Flüchtlinge waren in der Vergangenheit am Widerstand von Staaten wie Polen und Ungarn gescheitert, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Anzeige

RND/fh