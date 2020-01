Bericht: Ehemaliger EU-Diplomat unter Spionageverdacht

Anzeige

Berlin/Brüssel. Ein ehemaliger deutscher EU-Diplomat steht offenbar unter Verdacht, für China spioniert zu haben. Laut einem Bericht des "Spiegel" durchsuchten Ermittler am Mittwoch Wohnungen und Büroräume in Brüssel sowie in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg. Dem Bericht zufolge ermittelt der Generalbundesanwalt gegen den Ex-Diplomaten und zwei Angestellte einer Lobbyfirma.

Dem "Spiegel"-Bericht zufolge sollen zwei der Verdächtigen private und geschäftliche Informationen an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit geliefert haben. Der dritte habe sich lediglich dazu bereit erklärt.

Einer der Verdächtigen soll demnach ein ehemaliger Mitarbeiter der EU-Kommission und späterer Diplomat des Europäischen Auswärtigen Dienstes sein. Er habe in Brüssel Führungspersonen für die EU inne gehabt und sei später EU-Botschafter in mehreren Staaten gewesen. 2017 habe er dann seine Karriere bei der EU beendet und sei bei einer Lobbyfirma eingestiegen.

Im selben Jahr soll er den Erkenntnissen der Ermittler zufolge mit dem Zuspielen von Informationen an seinen chinesischen Führungsoffizier begonnen haben, so der "Spiegel". Außerdem soll der Mann demnach die anderen beiden Verdächtigen angeworben haben.

RND/fh