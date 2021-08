US-Präsident Biden: “Wir können nicht damit warten, die Klimakrise zu bewältigen”

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat nach der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC zum Handeln aufgerufen. „Wir können nicht damit warten, die Klimakrise zu bewältigen“, schrieb Biden auf Twitter - ohne den Bericht in seinem Tweet zu erwähnen. „Die Zeichen sind unübersehbar. Die Wissenschaft ist unbestreitbar“, so Biden weiter. Die Kosten der Untätigkeit würden immer höher. Der Weltklimarat hat in seinem neuesten Bericht die Folgen der menschengemachten Erderwärmung drastischer als je zuvor vor Augen geführt.

Auch US-Außenminister Antony Blinken hatte dafür plädiert, sich beim Handeln von der Wissenschaft leiten zulassen. „In diesem Moment müssen die politischen Spitzenkräfte, der Privatsektor und jeder Einzelne dringend gemeinsam handeln und alles tun, was nötig ist, um unseren Planeten und unsere Zukunft in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus zu schützen“, erklärte Blinken. Der Bericht mache deutlich, dass der Klimawandel bereits eine Krise sei. „Wir dürfen ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen nicht länger hinauszögern“, so Blinken.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief ebenso zu ambitionierterer Klimapolitik auf. Der Bericht sei erneut unmissverständlich, schrieb er am Montag auf Twitter. Die Zeit der Empörung sei vorbei. Bei der Weltklimakonferenz im November in Glasgow müsse eine Einigung erzielt werden, die der Dringlichkeit der Sache gerecht werde.

Anzeige

Der Bericht des Weltklimarats zeigt so deutlich wie nie zuvor auf, wie der steigende Treibhausgas-Ausstoß den Planeten bedroht. Das angestrebte Ziel, die Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, wird nach den Modellrechnungen wahrscheinlich selbst bei den striktesten Klimaschutzmaßnahmen schon in den nächsten 20 Jahren überschritten.

Anzeige

Frankreichs Regierung gibt sich beim Thema Klimawandel offensiv. Erst Mitte Juli wurde ein Klimagesetz verabschiedet, das etwa einige Kurzstreckenflüge im Land verbietet. Eine Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung scheiterte aber vorerst. Kritikern gehen die Vorhaben der Regierung nicht weit genug.