Bericht: Angreifer vor Synagoge in Hamburg bei der Bundeswehr ausgebildet

Hamburg. Der 29-Jährige, der an der Hamburger Synagoge in Militärkleidung einen jüdischen Studenten attackiert haben soll, war einem “Spiegel”-Bericht zufolge zeitweise bei der Bundeswehr. Er habe 2016 freiwillig Wehrdienst geleistet, eine dreimonatige Grundausbildung an der Waffe absolviert und später als Sanitäter gearbeitet, berichtete das Nachrichtenmagazin am Montagabend.

Die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaften, Nana Frombach, sagte dazu auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, sie könne dies weder bestätigen noch dementieren. Es laufe derzeit dazu noch eine Anfrage bei der Bundeswehr. Es werde zudem geprüft, ob die Uniform, die der Tatverdächtige trug, eine echte Bundeswehruniform war.

Fast genau ein Jahr nach dem rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle hatte der Täter am Sonntag einem 26 Jahre alten jüdischen Studenten mit einem Klappspaten auf den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt. Es sei davon auszugehen, dass der Angriff antisemitisch motiviert war, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit.

Da der Angreifer offenkundig psychisch krank ist, ordnete eine Untersuchungsrichterin wegen des Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

200 Menschen halten Mahnwache ab

Mit einer Mahnwache vor der Hamburger Synagoge haben am Montagabend rund 200 Menschen ein Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde gesetzt. “Diese Attacke zeigt, wie brisant die Lage im Moment ist”, sagte Andreas Brämer, stellvertretender Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden mit Sitz in der Hansestadt. “Ich würde mir wünschen, dass wir in der Zukunft in ganz Deutschland oder weltweit eine Situation haben, wo wir solche Mahnwachen nicht mehr organisieren müssen.” Präventive Maßnahmen müssten weiter verstärkt werden. “Dass sie heute hier sind, zeigt, dass es auch eine Bereitschaft gibt, aktiv zu werden”, so Brämer weiter.

In Hamburg hat ein militärisch gekleideter Täter einen jüdischen Studenten in der Nähe der Synagoge mit einer Schaufel angegriffen.

Aufgerufen zu der Mahnwache hatte das “Bündnis gegen Rechts”. Helga Obens vom Arbeitskreis “Bücherverbrennung - Nie wieder!” verlas eine Grußbotschaft der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano. Diese forderte die Teilnehmer auf, nicht zu schweigen, wo auch immer Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auftauche. Obens sagte: “Irgendwie haben wir gedacht, hier in Hamburg passiert das nicht. Und nun ist es auch hier passiert.”