Berg-Karabach: Putin geht von Tausenden Toten aus

Moskau. Im blutigen Konflikt in Berg-Karabach im Südkaukasus geht Russlands Präsident Wladimir Putin von mittlerweile Tausenden Toten aus. Die Gesamtzahl auf beiden Seiten nähere sich bereits der 5000, sagte er am Donnerstag in Moskau. „Es gibt viele Verluste auf beiden Seiten.“ Seit Ende September gibt es in dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan die heftigsten Gefechte seit Jahren.

Die Behörden in Berg-Karabach teilten mit, dass bislang 874 Soldaten getötet worden seien. Zudem seien bereits mehr als 30 Zivilisten gestorben. Die aserbaidschanische Seite spricht von 63 getöteten Zivilisten, nennt aber weiter keine Todeszahlen für das Militär.

Putin setzt nun auch auf den Einfluss der USA zur friedlichen Lösung des Konflikts. „Ich hoffe sehr, dass unsere amerikanischen Partner gemeinsam mit uns handeln und bei der Beilegung helfen werden“, sagte er beim sogenannten Waldai-Klub, einem wichtigen Expertenforum in Russland. Hintergrund sind geplante Gespräche der Außenminister von Armenien und Aserbaidschan in Washington.

Video Heftige Kämpfe um Berg-Karabach 1:26 min In dem Konflikt um die Südkaukasus-Region wurden bereits mehrere vereinbarte Waffenruhen gebrochen. © RND

Es gab bereits zwei Vereinbarungen zu Waffenruhen, die jeweils kurz nach Inkrafttreten brüchig waren. Dafür gaben sich beide Seiten gegenseitig die Verantwortung - ebenso wie für den Ausbruch der Kämpfe. Die erste Feuerpause wurde unter Vermittlung Russlands beschlossen. Armenien sieht Russland als seine Schutzmacht an. Aserbaidschan sieht die Türkei als seinen wichtigsten Verbündeten.

Der Konflikt dauert bereits seit drei Jahrzehnten an. Putin sagte: „Sogar wenn 30 Jahre Verhandlungen kein Resultat geben, heißt das nicht, dass man anfangen soll, zu schießen.“ Der Kremlchef drängte einmal mehr darauf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

In dem Konflikt vermitteln Russland, Frankreich und die USA als sogenannte Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Putin schloss eine Änderung des Formats nicht aus, ohne konkret zu werden.