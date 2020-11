Berg-Karabach: Putin und Erdogan im Aufwind

Anzeige

Anzeige

Berlin. In einem Moment, in dem der Westen mit sich selbst beschäftigt ist, vermessen Russland und die Türkei den Kaukasus neu. Just als am vergangenen Wochenende nach tagelangem Warten das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl feststand, handelten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan ein Waffenstillstandsabkommen für die Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus aus. Als viele am Samstag auf die Siegesrede des künftigen US-Präsidenten Joe Biden warteten, luden Tausende Armenier ihre Habseligkeiten in Autos und flohen aus der Region.

Gebiete, die bisher unter Armeniens Kontrolle standen, gehen jetzt an Aserbaidschan über. Darunter sind wichtige Verbindungsstraßen zwischen Armenien und der Hauptstadt Stepanakert in Berg-Karabach. Die Waffenruhe soll von rund 2000 russischen Soldaten überwacht werden. Russischen Angaben zufolge bezogen erste Truppenkontingente mit schwerem militärischem Gerät bereits Stellung.

Geht es nach der Türkei, sollen schon bald auch türkische Soldaten zur sogenannten Friedensmission ausrücken. Erdogan zufolge wird ein Zentrum zur Überwachung der Waffenruhe zwischen Aserbaidschan und Armenien eingerichtet. Und zwar „auf von der Besatzung befreitem aserbaidschanischem Gebiet“, so der türkische Präsident. Russland weist diese Lesart des Waffenstillstandsabkommens zurück. Die Verlegung türkischer Truppen auf dem Gebiet von Berg-Karabach sei nicht geplant.

Wie schon in Libyen und Syrien sind sich Moskau und Ankara auch im kaukasischen Kriegsschauplatz in der Sache uneins. Geeint aber sind sie in dem Bestreben, ihre Einflusssphäre mit militärischer Macht auszuweiten. Mit der Niederlage Armeniens ist ihnen dies nun im Kaukasus gelungen. Ganz ohne Gegenwehr aus der EU oder den USA.

Anzeige

Video Tausende protestieren in Armenien gegen Waffenruhe in Berg-Karabach 2:21 min Der Unmut richtet sich vor allem dagegen, dass das von der aserbaidschanischen Armee gewonnene Gelände weiterhin unter Kontrolle Aserbaidschans bleiben soll. © Reuters

Russland ist geopolitischer Gewinner

Anzeige

Für Daria Isachenko von der Stiftung Wissenschaft und Politik steht der Profiteur dieser Auseinandersetzung fest. „Den größten geopolitischen Gewinn hat Russland erzielt. Russland ist jetzt militärisch nicht nur in Armenien präsent, sondern auch in Karabach, sprich: Aserbaidschan“, sagt Isachenko. Für die Türkei sei zentral, dass Ankara nun eine direkte Wirtschafts- und Verkehrsverbindung zu Aserbaidschan erhält. „Der neu etablierte Status quo ist für Aserbaidschan, Russland und die Türkei vorteilhaft“, sagt Isachenko. Für Armenien werde es hingegen schwierig sein, die jetzige Lage zu ändern – ob nun militärisch, politisch oder diplomatisch.

Offiziell zeigt man sich in Brüssel und Berlin erleichtert über den Waffenstillstand. Zugleich aber ist die Sorge davor, dass die Türkei und Russland sich nun zu weiteren gewaltsamen Grenzverschiebungen ermuntert fühlen, groß. Manch einer übt sich in Selbstkritik.

Im über Jahrzehnte eingefrorenen Konflikt in Berg-Karabach hätten die Vereinten Nationen und auch die OSZE zu wenig für eine dauerhafte Friedenslösung unternommen, sagt der außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Jürgen Hardt. „Die jüngste Entwicklung muss aber auch ein Weckruf für die EU sein. Die EU ist viel mehr als vor zehn oder 20 Jahren gefragt, für Stabilität in der eigenen Nachbarschaft zu sorgen“, sagt der CDU-Politiker. Die OSZE hätte früher handeln müssen – mithilfe der EU. „Ein Berg-Karabach-Szenario wie in den letzten Wochen darf es im OSZE-Raum in Zukunft nicht erneut geben“, betont Hardt.

Anzeige

„EU hat hier nichts mehr zu melden“

Auch der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin beklagt Europas Handlungsunfähigkeit. Zwar unterscheide sich Russlands Vorgehen im lange Zeit eingefrorenen Berg-Karabach-Konflikt von seiner Aggression in der Ukraine. „Trotzdem ist wieder einmal in Europas unmittelbarer Nachbarschaft die Verschiebung von Grenzen und Einflusssphären mit Waffengewalt durchgesetzt worden, ohne dass die EU auch nur ansatzweise etwas dagegen tun konnte“, sagte Trittin. „Mit Aserbaidschans Präsident Alijew und dem türkischen Präsidenten Erdogan traten Autokraten als Aggressoren an, deren Vorgehen von den europäischen Staaten, darunter Deutschland, mindestens geduldet wurde“, so der Grünen-Politiker.

ZUM THEMA Berg-Karabach-Konflikt: Viele Tote und Verletzte bei neuen Angriffen

Wegen Europas Passivität habe Russland die Rolle des Friedensstifters spielen können. „Wladimir Putin hat klargemacht, dass Russland die vorherrschende Macht im Kaukasus ist“, sagt Trittin. „Die EU hat hier nichts mehr zu melden.“