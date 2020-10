Berg-Karabach: Konflikt eskaliert weiter - Hauptstadt unter Beschuss

Anzeige

Anzeige

Baku/Erwin. In der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus dauern die Kämpfe auch zu Wochenbeginn an. Die Hauptstadt Stepanakert sei am Montagvormittag mit Raketen angegriffen worden, teilten die Behörden mit. Zudem seien Wohngebiete beschossen worden.

Über Tote und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. In einem Video waren schwere Gefechte zu hören. Es wurden zerstörte Häuser gezeigt.

Schwerste Eskalation seit Jahren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku wiederum sprach von schwerem Beschuss seiner Städte an der Demarkationslinie zu Berg-Karabach. Betroffen gewesen sei etwa die Stadt Tartar. Armenien wies Anschuldigungen Aserbaidschans zurück, für die Angriffe verantwortlich zu sein.

Video Gegenseitige Vorwürfe über Angriffe in Bergkarabach 1:21 min Die Lage in Bergkarabach eskaliert. Beide Seiten beschuldigen den jeweils anderen, auch Zivilisten unter Beschuss zu nehmen. © Reuters

Diese Angaben lassen sich nur schwer überprüfen, weil es kaum unabhängige Beobachter dort gibt.

Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war vor rund einer Woche wieder aufgeflammt. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahren. Armenien und Aserbaidschan geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Anzeige

Die armenische Seite spricht bisher von mehr als 200 Toten, darunter überwiegend Soldaten. Über Tote und Verletzte in den Reihen der aserbaidschanischen Streitkräfte gab es keine Angaben.

Baku sprach von mehr als 24 getöteten Zivilisten seit Beginn der neuen Kämpfe. Außerdem habe es mehr als 120 Verletzte gegeben.