Berg-Karabach-Konflikt: Armenien wirft Aserbaidschan Beschuss von Kathedrale vor

Eriwan. Eriwan. Armenien hat Aserbaidschan des Beschusses einer historischen Kathedrale in der Separatistenregion Berg-Karabach beschuldigt. Die Kathedrale des Heiligen Erlösers in Schuscha sei dabei innen und außen beschädigt worden, berichtete das staatliche Armenische Vereinigte Informationszentrum am Donnerstag. Stunden später habe es weiteren Beschuss gegeben, bei dem zwei russische Journalisten verletzt wurden. Einer kam laut armenischen Beamten in ernstem Zustand ins Krankenhaus.

Medienberichten zufolge hielten sich zum Zeitpunkt des ersten Beschusses einige Kinder in dem Gotteshaus auf, wurden aber nicht verletzt. Sie litten jedoch unter dem Stress, heiß es. Ein Priester, der sich nur als Vater Andreas identifizierte, sagte, er fühle Schmerz über die Zerstörung der Wände der Kathedrale. "Ich fühle den Schmerz, dass die Welt heute nicht auf das reagiert, was hier geschieht, und dass unsere Jungen bei der Verteidigung unseres Mutterlandes sterben."

Aserbaidschan bestreitet Angriff

Die Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert war bei ethnisch motivierter Gewalt in den 1920er Jahren stark beschädigt worden. Nach Kämpfen zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen in den 1990er Jahren wurde sie restauriert. Sie gehört zur armenisch-apostolischen Kirche.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff auf die Kirche. Seine Streitkräfte nähmen keine historischen, kulturellen und schon gar keine religiösen Gebäude und Monumente ins Visier, hieß es. Vertreter Aserbaidschans warfen armenischen Truppen am Donnerstag ihrerseits vor, mehrere Dörfer und Ortschaften im Nachbarland angegriffen zu haben.

Putin schlägtWaffenruhe vor

Der russische Präsident Wladimir Putin schlug am Donnerstagabend eine Waffenruhe vor, um den Kriegsparteien den Austausch von Gefangenen zu ermöglichen und die Toten einzusammeln. Der Kreml teilte mit, die jeweiligen Außenminister seien für Freitag nach Moskau eingeladen, um die Waffenruhe zu diskutieren. Armenien und Aserbaidschan äußerten sich zunächst nicht dazu.

Bei den am 27. September ausgebrochenen Kämpfen zwischen aserbaidschanischen und armenischen Soldaten sind Hunderte Menschen getötet worden, darunter viele Zivilisten. Es handelt sich um die verheerendste Eskalation des jahrzehntealten Konflikts. Berg-Karabach liegt in Aserbaidschan, steht aber seit mehr als einem Vierteljahrhundert unter armenischer Kontrolle.