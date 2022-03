Die Grünen und die Fünf-Mark-Grenze: „Rückblickend lagen wir vielleicht gar nicht so falsch“

Anzeige

Hannover. Der Ärger des Mannes ist groß. Groß genug jedenfalls, dass er direkt in der Parteizentrale der Grünen in Stuttgart anruft, der Quelle des Bösen, aus seiner Sicht. „Ich muss Ihnen ehrlich sagen“, hebt er an, und die Botschaft, die dann folgt, lässt sich bei ihm wie bei den meisten anderen Gesprächen auf dieser Leitung am Ende so zusammenfassen: Ihr habt sie doch nicht mehr alle.

Rezzo Schlauch, wortmächtiger Grünen-Politiker, jetzt Diensthabender an der Benzinpreis-Ärger-Hotline seiner Partei, Hörer am Ohr, kommt an die Grenzen seiner rhetorischen Möglichkeiten. „In einer Übergangszeit wird mit Sicherheit das Autofahren teurer“, gibt er zu, aber viel mehr kann er dann auch nicht sagen. Ein Fernsehteam hat die Szene festgehalten, Schlauch selbst die Zeit in bester schlechter Erinnerung. „Das war eine gewaltige Welle, die da über hinweggerollt ist, eine Frühform des Shitstorms“, sagt er. „Da hat sich jeder auf uns gestürzt wie der Geier auf den Apfelbutzen.“

Video Hohe Spritpreise: Lindner spricht sich für Krisenrabatt an der Tankstelle aus 1:47 min „Der Staat darf die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft mit steigenden Preisen nicht allein lassen”, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner. © Reuters

So war das damals, im März 1998, als die Grünen einmal planten, den Benzinpreis auf fünf Mark zu heben. In jene Höhen also, die er jetzt erstmals auch ohne ihr Zutun erreicht.

In dieser Woche jedenfalls dürfte es so weit sein. Rund 2,25 Euro kostet der Liter Superbenzin derzeit im Schnitt, er ist also nicht mehr weit von den 2,50 Euro, fünf Mark, der magischen Marke, die die Grünen damals definierten – und die seitdem als gedachte absolute Schmerzgrenze der deutschen Autofahrerinnen und -fahrer gelten. Anlass genug also, um einmal an die Grenzziehung, die für die Grünen selbst jedenfalls äußerst schmerzhaft war, zu erinnern – und vielleicht auch einen Gedanken zuzulassen, den zumindest Rezzo Schlauch heute ganz reizvoll findet: „Was wäre denn gewesen, wenn wir uns damals durchgesetzt hätten?“

Damals jedenfalls wussten die Grünen kaum, was sie tun. Dass es der Fünf-Mark-Beschluss überhaupt ins Parteiprogramm schaffte, hatte maßgeblich mit einer anderen Idee zu tun, die bei Parteilinken in jener Zeit ebenfalls beliebt war: der einseitige Austritt der Bundesrepublik aus der Nato. „Das war der zweite Hammer“, sagt Schlauch heute, und auch aus damaliger Sicht war es der noch größere, schwerere. Einer, mit dem sich noch mehr kaputt machen ließ.

"Auf uns gestürzt wie die Geier auf den Apfelbutzen": Rezzo Schlauch war Grünen-Bundestagsabgeordneter und nach der Wahl 1998 Fraktionschef.

Der politische Handel: Benzinpreis gegen Nato-Mitgliedschaft

Für Realpolitiker wie ihn ging es also vor allem darum, eine noch radikalere Forderung zu verhindern. Der politische Handel sei dann gewesen: Erhöhung der Mineralsteuer gegen weitere Nato-Mitgliedschaft. Fünf-Mark-Benzin gegen eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Bosnien-Herzegowina. Im Nachhinein waren die Grünen wohl vor allem: naiv. Fünf Mark der Liter? „Wir wussten natürlich, dass das eine Provokation war“, sagt Schlauch heute. Aber hey, es sollte ja langsam gehen, erst 2008 sollte es so weit sein, und die Kfz-Steuer sollte wegfallen.

Schlauch sagt, er habe mit dem Plan leben können. So stimmen die Delegierten der Bundesversammlung in Magdeburg im März 1998 am Ende zu – viele froh, Schlimmeres abgewendet zu haben. „Leute, jetzt isses entschieden“, ruft Joschka Fischer, damals Fraktionssprecher im Bundestag, seiner Partei zu. „Jetzt fechten wir das gemeinsam durch.“ In wohl bemerkenswerter Verkennung der Stimmung in der nicht-grünen Welt fahren sie dann nach Hause, nicht ahnend, was sie da in den nächsten Tagen erwartet: „Ein Tiefschlag nach dem anderen“, sagt Schlauch.

Dabei war die Idee nicht mal von ihnen. Der Chef des Umweltbundesamtes, Heinrich Freiherr von Lersner, war es, der schon 1992 die Idee mit den fünf Mark pro Liter ins Spiel brachte. Verbal verprügelt wurde auch er dafür schon, unter anderem vom Regierungssprecher persönlich („absolut inkompetent“), aber er blieb dabei: Es müsse letztlich weniger gefahren werden. Lersner war übrigens FDP-Mitglied.

84 Prozent finden die Idee falsch

In den Tagen darauf bricht es dann über die Grünen herein. „Fünf Mark für Benzin halte ich für eine Katastrophe“, zürnte der Chef der Gewerkschaft IG BCE. „Das mit dem Benzin ist eine große Scheiße“, dürfen sich die Grünen auf den Marktplätzen anhören. „Ich müsste dann jeden Tag 50 Kilometer mit dem Rad fahren.“ Die CDU startet eine Kampagne unter dem Motto „Lass dich nicht anzapfen!“. In einer Umfrage finden 84 Prozent der Deutschen die Idee falsch.

Die Grünen legen in Gestalt ihrer Abgeordneten Halo Saibold noch einmal nach, die der „Bild“ arglos verrät, dass Flüge deutlich teurer werden müssten. Und überhaupt: Eine Urlaubsflugreise alle fünf Jahre reiche ja auch. Es sind Sätze, mit denen die Grünen sehr erfolgreich den Grundstein zu einem Image als weltferne Verbotspartei legen. Joschka Fischer wird dazu mit der Einschätzung zitiert: „Bundestagsabgeordnete erhalten auch dafür 18.000 Mark, damit sie auch mal die Klappe halten.“

Dabei wirken all diese Ideen aus heutiger Sicht nicht mal sonderlich radikal. Die Besteuerung des CO2-Verbrauchs ist heute auch in Chefetagen akzeptiert, regelmäßige Flugreisen liegen imagemäßig ungefähr auf Höhe eines SUV als Zweitwagen.

Die Abhängigkeit hätte es vielleicht nicht mehr gegeben

Schlauch, 74 Jahre alt, der sich 2005 aus der Politik zurückzog und noch heute diverse Aufsichtsrats- und Beiratsposten innehat, glaubt jedenfalls, dass die Ideen von damals aus der Perspektive von heute gar nicht so abwegig scheinen. „Wären wir damals standhaft geblieben, würde die Landschaft vielleicht heute anders aussehen.“ Vielleicht wäre nicht Elon Musk der große Zampano der Elektromobilität geworden, sondern die deutsche Autoindustrie, die sich erzwungenermaßen vielleicht eher an die Entwicklung von Stromautos gemacht hätte.

Möglicherweise hätte es den Trend zu immer größeren Autos nicht gegeben. Und vielleicht wäre die Abhängigkeit von Öl im Allgemeinen und russischem Öl im Speziellen auch nicht so groß, wie sie es heute wohl ist. „Rückblickend gesehen waren wir gar nicht so sehr auf dem falschen Dampfer“, sagt Schlauch.

Wenn, ja, wenn sie es denn geschafft hätten, ihre Ideen auch irgendwie zu erklären. Den Medien. Und den Menschen.

Wenn der Benzinpreis nun aber tatsächlich mit 14-jähriger Verspätung auf das grüne Traum-Niveau klettern sollte, dann sind die Vorzeichen andere. Der Preis ist nicht Ausdruck eines Öko-Reform-Willens, sondern einer Welt in Not. Und 2,50 Euro heute sind nicht fünf D-Mark damals. So sind auch die Löhne inzwischen deutlich gestiegen, zudem ist auch der Spritverbrauch im Schnitt gesunken. Nach Berechnungen der Universität Münster musste ein VW-Polo-Fahrer im Jahr 2020 lediglich 3,8 Prozent seines Lohns für das Tanken aufwenden. 2012, als die Preise schon mal sehr hoch waren, waren es dagegen 6,5 Prozent. Ein Niveau, dem sich der Preis jetzt allerdings allmählich wieder nähert.

Dann wenigstens die Ökosteuer auf Strom

Die Grünen kassierten damals ihren Beschluss zwei Monate später wieder ein – im Kurzprogramm, im Mai 1998 vorgestellt, tauchen die fünf Mark nicht mehr auf. Der Schaden aber ist da nicht mehr zu korrigieren. Bei der Bundestagswahl im September 1998 schaffen es die Grünen, die zuvor deutlich höher gehandelt waren, mit Mühe auf 6,7 Prozent. Ein Ergebnis, mit dem sie hochfliegende Forderungen ohnehin nicht hätten durchsetzen können.

Gerhard Schröder, neuer Kanzler und SPD-Vorsitzender, hatte die Fünf-Mark-Pläne zuvor schon als „Quatsch“ bezeichnet. Rezzo Schlauch, nun Fraktionschef der Grünen, bekam die Aufgabe, in den Koalitionsverhandlungen eine Ökosteuer auf Strom durchzusetzen. Mit mäßigem Erfolg. Ein führender Sozialdemokrat, erinnert er sich, habe das mit den Worten abgelehnt, seine Schwiegermutter koche auch noch mit Strom – „und der könne er das nicht zumuten“.

Im persönlichen Gespräch, so erinnert sich Schlauch, einigte er sich dann mit Schröder auf 0,5 Pfennig pro Kilowattstunde Ökosteuer im Jahr. „Die Geschichte zeigt, wie schwierig und irrational das Thema Benzinpreis in Deutschland besetzt ist“, sagt Schlauch. Die fünf Mark pro Liter hatten sich dann endgültig erledigt.

Bis heute.