Belit Onay - das ist Hannovers neuer grüner Oberbürgermeister

Hannover. Eigentlich hätten die Grünen in Hannover gerne eine Frau als Kandidatin in das Rennen um das Oberbürgermeisteramt in der Landeshauptstadt geschickt - am Ende wurde es mit Belit Onay dann doch ein Mann. Bei der Stichwahl setzte sich der 38-jährige Landtagsabgeordnete gegen den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz durch.

Öffentliche Bekanntheit hat er in rasant kurzer Zeit gewonnen: Spätestens seit dem Einzug in die Stichwahl wird er auf seinen Wegen in der Stadt regelmäßig angesprochen. Für den Wahlsieg hat Onay viel getan. "Ich habe alles dafür gegeben", sagt er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" am Wahlabend. Vier bis fünf Kilo habe er während des Wahlkampfs verloren. "Irgendwann habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt", sagte er der Zeitung.

Der Jurist sitzt seit 2013 im Landtag und hat sich dort als liberaler Rechts- und Innenpolitiker einen Namen gemacht. Von 2011 bis 2013 war er Mitglied der Grünen-Ratsfraktion und dort finanzpolitischer Sprecher. Laut "Hannoversche Allgemeine Zeitung" gilt er unter den Grünen im niedersächischen Landtag als eigenständiger Kopf. "Man muss Belit Onay von jeder einzelnen Position überzeugen", zitiert die Zeitung einen Parteifreund.

Onay wurde in Goslar als Sohn türkischer Zuwanderer geboren. Seit dem Studium lebt er in Hannover, er ist verheiratet und hat einen Sohn. Dass Migranten mitreden und mitgestalten, ist ihm ein Anliegen. Seine wichtigsten Themen sind die Vielfalt und der Zusammenhalt einer bunten Stadtgesellschaft. "Ich will eine blühende Stadt Hannover", sagte Onay. "Vielfalt ist die Stärke unserer Stadtgesellschaft."

Außerdem kämpft Onay für eine Verkehrswende. Weniger Autos und mehr Fahrräder für bessere Luft in der Stadt ist eines seiner Versprechen - auf einem Wahlplakat steht er mit dem Rad vor einer autofreien Schnellstraße in der Innenstadt. Bis 2030 will er die Autos aus dem Kern der City verbannen. Wohnen soll kein Luxus, sondern bezahlbar sein, fordert Onay. Sozial, sicher und modern möchte er die Landeshauptstadt machen.

Grünen-Politiker feiern den neuen Oberbürgermeister

Der Sieg des Grünen-Politikers sorgt bei dessen Partei auch bundesweit für Jubel. "So sehen Sieger aus", schreibt etwa der EU-Parlamentarier der Grünen, Sven Giegold, auf Twitter.

So sehen Sieger aus! @BelitOnay wird der erste Oberbürgermeister mit türkischen Wurzeln in einer deutschen Großstadt. Das ist ein Sieg für die offene Gesellschaft! #Hannover #Belit pic.twitter.com/0dxydqqgpK — Sven Giegold (@sven_giegold) November 10, 2019

Der Europa-Abgeordnete Erik Marquardt schrieb von einer "hervorragenden Wahl".

Glückwunsch an @BelitOnay, den neuen Bürgermeister von Hannover! Und Glückwunsch an Hannover zu dieser hervorragenden Wahl! 👏💪💚💚 #HannOB19 — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) November 10, 2019

Glückwünsche kamen auch von Bundesparteichefin Annalena Baerbock.

#Hannover hat sich für #Aufbruch entschieden. Herzlichen Glückwunsch @BelitOnay und allen MitstreiterInnen zu diesem großartigen Ergebnis. Dein Engagement, dein Optimismus und deine Empathie werden die Stadt verändern. Ich freue mich riesig. pic.twitter.com/kLAzXYUTVU — Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 10, 2019

Ebenso wie von der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt.

Meinen herzlichen Glückwunsch. Erster GroßstadtOB mit Gastarbeitereltern in Deutschland. Vielfältig und bunt #Hannover. Das ist Geschichte. Das ist Sensation. Das sind @Die_Gruenen . DAS IST: @BelitOnay. Das ist #Zusammen https://t.co/pT3jcm9fFQ — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) November 10, 2019

Nicht nur Grünen-Politiker, sondern auch lokale Prominente gratulierten Onay. So etwa der Pianist Igor Levit.

Oder auch der Musik-Produzent und DJ Mousse T.

Onay selbst sagte auf Twitter vor allem eines: Danke.

Heute hat Hannover den Aufbruch gewählt. Ich kann nur abermals sagen: Danke! 🌻🤗 Und ich kann euch allen versprechen, dass ich in den nächsten sieben Jahren mein Bestes für unsere Stadt geben werde! Zusammen sind wir #Hannover 🧡 pic.twitter.com/w3BUuJ1Ftg — Belit Onay (@BelitOnay) November 10, 2019

