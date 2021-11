Belgien: Erster bestätigter Corona-Fall mit neuer Variante in Europa

Anzeige

In Belgien ist am Freitag die neue Virus-Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden und damit erstmals in Europa. Das berichtet das belgische Medienunternehmen „RTBF“. Der Sender bezieht sich auf eine Bestätigung der Katholischen Universität in Löwen (östlich von Brüssel) sowie des dortigen Universitätsklinikums. Inzwischen hat auch der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke den Verdacht bei einer Pressekonferenz bestätigt.

Bei der infizierten Person soll es sich laut „RTBF“ um eine junge erwachsene Frau handeln, die elf Tage nach ihrer Reise über die Türkei nach Ägypten Symptome entwickelte. Sie soll keine Verbindungen zu Südafrika oder einem anderen Land im Süden des afrikanischen Kontinents gehabt haben. Weiter soll sie weder geimpft noch bisher infiziert gewesen sein.