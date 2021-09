Belarus will für eine Milliarde Dollar Waffen aus Russland kaufen

Anzeige

Anzeige

Belarus will für mehr als eine Milliarde Dollar Waffen aus Russland kaufen. Das gab der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Sonntag anlässlich eines gemeinsamen Militärmanövers beider Länder bekannt. Seinen Worten zufolge wird über Lieferungen russischer S-400-Luftabwehrraketen verhandelt.

Lukaschenko sagte der Nachrichtenagentur Belta zufolge, es handele sich um eine außerordentlich wichtige Übung für die Streitkräfte. Denn sowohl Belarus als auch Russland seien anhaltenden sogenannten hybriden Angriffen des Westens ausgesetzt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Belarus soll Migranten einfliegen, um sie in die EU abzuschieben

Denselben Vorwurf hatte umgekehrt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag bei einem Besuch in Polen an die Adresse von Belarus gerichtet. Belarus wird beschuldigt, gezielt Migranten etwa aus dem Irak einzufliegen, um sie dann über die Grenze zu Litauen und Polen in die EU abzuschieben. Hintergrund ist offenbar, dass die beiden EU-Staaten Oppositionelle aus Belarus aufgenommen haben.

Die gemeinsamen Militärübungen finden noch bis Donnerstag in westlichen Landesteilen von Russland und Belarus statt, teils angrenzend an Nato- und EU-Gebiete. Nachbarländer wie die Ukraine sowie die Nato-Mitgliedsstaaten Polen und Litauen werten dies als aggressiv.

Anzeige

Der russische Präsident Wladimir Putin hält dem entgegen, die Übungen richteten sich nicht gegen bestimmte ausländische Mächte. Er spricht zugleich von verstärkten Nato-Aktivitäten an den Grenzen Russlands und russischer Verbündeter.