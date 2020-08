Anzeige

Minsk. Bei der Präsidentenwahl in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland) haben am Sonntagabend die Wahllokale geschlossen. Viele der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten konnten wegen des großen Andrangs bis 19 Uhr MESZ ihre Stimme nicht mehr abgeben. Wahlleiterin Lilija Jermoschina sagte am Abend, dass die Zahl der Stimmzettel nicht ausreichte. Niemand habe mit so einer hohen Beteiligung gerechnet, betonte sie.

Erste Prognosen zum Abschneiden des seit mehr als einem Vierteljahrhundert regierenden Staatschefs Alexander Lukaschenko wurden später erwartet. Die Opposition hat Proteste für den Abend gegen Wahlfälschung angekündigt. Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Minsk am Abend mitteilte, betrug die Beteiligung knapp 80 Prozent (Stand 18 Uhr). Beobachter und Oppositionelle dokumentierten massive Wahlmanipulationen.

In den Wahllokalen im ganzen Land gab es einen großen Andrang. Auch kurz vor Schließung warteten noch Hunderte Menschen, um ihre Stimme abgeben zu können. Auch bei den belarussischen Botschaften im Ausland sammelten sich extrem viele Menschen. In der russischen Hauptstadt Moskau bildete sich eine Hunderte Meter lange Schlange vor der diplomatischen Vertretung.

Lukaschenko gilt Kritikern als "letzter Diktator Europas". Er hat damit gedroht, notfalls die Armee einzusetzen. Die politische unerfahrene Swetlana Tichanowskaja ist die Hoffnungsträgerin der Opposition.