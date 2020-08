Belarus verweigert zwei Europaabgeordneten die Einreise

Anzeige

Brüssel/Minsk. Das wegen Polizeigewalt und mutmaßlicher Wahlfälschung in der Kritik stehende Belarus hat zwei EU-Abgeordneten die Einreise verweigert. Einer von beiden sei der Vorsitzende der Belarus-Delegation des Parlaments, Robert Biedroń, teilte seine sozialdemokratische Fraktion am Freitagabend mit. Dem Polen sei am späten Nachmittag bei der Ankunft am Minsker Flughafen gesagt worden, dass sein Name auf einer Liste des Innenministeriums stehe und es für ihn mit dem nächsten Flug zurückgehe. Genauere Gründe seien nicht genannt worden.

"Das Handeln der belarussischen Regierung soll unabhängige Beobachter und freie Medien davon abhalten, Wissen über die Situation im Land aus erster Hand zu erhalten", sagte Biedroń der Mitteilung zufolge vor seinem Rückflug.

Der zweite Abgeordnete war den Angaben zufolge Petras Auštrevičius aus der liberalen Fraktion Renew Europe. Der Litauer habe seinen Flug nach Minsk gar nicht erst antreten dürfen.

Seit der von massiven Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl am Sonntag kommt es in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus zu Protesten gegen Gewalt und Polizeiwillkür. Fast 7000 Menschen wurden bislang festgenommen, mehr als 2000 kamen am Freitag wieder frei. Staatschef Alexander Lukaschenko hatte sich am Sonntag zum sechsten Mal in Folge als Wahlsieger ausrufen lassen. Die Wahlkommission sprach ihm am Freitag offiziell 80,1 Prozent der Stimmen zu.