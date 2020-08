Belarus und Türkei: EU-Außenminister kommen Freitag zu außerplanmäßiger Sondersitzung zusammen

Anzeige

Brüssel. Die Außenminister der EU-Staaten werden voraussichtlich noch an diesem Freitag in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über die jüngsten Entwicklungen in Belarus sowie im Streit um Erdgas im Mittelmeer sprechen. Weiteres Thema der Beratungen solle die Lage im Libanon nach der Explosionskatastrophe in Beirut sein, hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes der EU wollte den Termin zunächst nicht bestätigen. Er sagte, Sitzungen würden erst nach Abschluss aller Vorbereitungen öffentlich angekündigt.

Konkret soll es bei dem Treffen nach Angaben aus EU-Kreisen unter anderem um eine mögliche Reaktivierung von Sanktionen gegen die Führung von Belarus nach der umstrittenen Präsidentenwahl am vergangenen Wochenende gehen.

Zudem hatte Griechenland eine außerordentliche Sitzung wegen der Spannungen mit der Türkei gefordert. Hintergrund sind neue Erdgaserkundungen der Türkei in einem Seegebiet, das Griechenland als Teil seiner ausschließlichen Wirtschaftszone sieht.