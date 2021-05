Belarus: Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch vergleicht die derzeitige Situation in ihrem Land mit dem Terrorjahr 1937, als Schauprozesse und Massenverhaftungen den Höhepunkt der stalinistischen Diktatur in der Sowjetunion markierten. „Jetzt wiederholt sich alles bei uns“, sagte sie in einem Interview.

Tatsächlich greift das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko seit den Massenprotesten vom Sommer 2020 auf Repressionsmechanismen zurück, wie sie Diktatoren von Hitler über Stalin bis hin zu Pinochet im Chile des Jahres 1973 immer angewandt haben: Festnahmen, Entführungen, Folter.

Nur über Massenerschießungen und Konzentrationslager ist bislang noch nichts bekannt geworden. Aber der Druck auf die Menschen ist auch so groß genug. Fast 70 Prozent sind in Sorge wegen der ständig wachsenden Gewalt in ihrem Land, ergab eine Umfrage.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Das Vorgehen des Unterdrückungsapparats zeigt Wirkung. „Wir haben die Straße verloren“, sagte die im litauischen Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja vor einiger Zeit resignierend. Auch wenn andere Aktivisten betonen, sie hätte es nicht so gemeint und der Satz sei aus dem Zusammenhang gerissen worden: Massendemonstrationen wie nach Lukaschenkos gefälschter Wahl im vergangenen Sommer und Frühherbst gibt es heute nicht mehr in Belarus.

35.000 Menschen wurden nach Erhebungen der Opposition seither festgenommen, 4646 brutal gefoltert, neun wurden ermordet oder sind an den Folgen von Misshandlungen gestorben.

Die Macht nie mehr hergegeben

Anzeige

Belarus hat nach dem Zerfall der Sowjetunion für eine kurze Zeit versucht, einen demokratischen, prowestlichen Kurs einzuschlagen, doch schon 1994 kam mit Lukaschenko ein durch den kommunistischen Machtapparat geprägter Mann an die Macht, der zielstrebig eine Art Präsidialdiktatur errichtete.

Freie Wahlen sind ein ganz wesentliches Merkmal der Demokratie. Lukaschenko hat zwar mehrfach Wahlen abhalten lassen, aber stets dafür gesorgt, dass er gewinnt. Im Sommer 2020 ließ er alle potenziellen Gegenkandidaten verhaften, oder er verhinderte ihre Kandidatur durch juristische Winkelzüge.

Schließlich durfte die Lehrerin Swetlana Tichanowskaja dann doch noch für ihren verhafteten Ehemann antreten und erhielt nach offizieller Auszählung 9,9 Prozent. Ein Proteststurm brach los, den das Regime mit brutaler Gewalt niederwalzte.

Keine Gegengewichte

In der Autokratie fehlen die Gegengewichte zum Zepter des Selbstherrschers. Ein Parlament, in dem Mehrheiten den Kurs bestimmen. Eine unabhängige Justiz, eine freie Presse. Nach der Niederschlagung der Protestbewegung ging Lukaschenko zielstrebig an die Zerschlagung unabhängiger Medien.

Anzeige

Video Nach Flugzeugentführung: EU-Gipfel beschließt Sanktionen gegen Belarus 1:18 min Europäische Fluggesellschaften wurden aufgefordert, den Luftraum von Belarus zu meiden. © Reuters

Seit 18. Mai öffnet sich die Webseite des Nachrichtenportals Tut.by nicht mehr. Die Behörden haben sie abgeschaltet und damit das größte unabhängige Sprachrohr des Landes lahmgelegt. Zuvor hatte Lukaschenko noch ein neues Gesetz unterzeichnet, das es Sicherheitskräften erlaubt, „Kampf- und Spezialtechnik“ gegen Demonstranten einzusetzen.

Die mit einem Kampfflugzeug erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk und die Festnahme des Regimekritikers Roman Protassewitsch stellt „nur“ einen weiteren Akt unverfrorenen autokratischen Handels dar, den das demokratische Europa fassungslos zur Kenntnis nimmt.

Spätestens jetzt muss klar sein, dass einem solchen Regime mit einer Strategie von Love, Peace und Happiness nicht beizukommen ist. Das Sprichwort sagt: Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.