Belarus: Tichanowskaja will offenbar nicht erneut für Präsidentenamt kandidieren

Berlin. Die nach Litauen geflüchtete Oppositionsführerin in Belarus, Swetlana Tichanowskaja, will bei möglichen Neuwahlen offenbar nicht erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. “Ich plane nicht, selber ins Rennen zu gehen”, sagte Tichanowskaja demnach der russischen Agentur Tass.

Noch Anfang der Woche hatte sie gesagt, sie sei bereit, die politische Führung im Land zu übernehmen. Tichanowskaja war überhaupt erst zur mutmaßlich gefälschten Präsidentenwahl angetreten, weil ihr ursprünglich kandidierender Ehemann festgenommen worden war. Auch der regierungskritische Blogger stehe nicht wieder zur Verfügung, berichtet unter anderem “Zeit Online”. Grund des Umschwungs von Tichanowskaja sollen Drohungen gegen sie sein.

Video Tichanowskaja will nicht Präsidentin werden

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August gibt es Proteste und Streiks im ganzen Land gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Der 65-Jährige hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Mal in Folge zum Sieger der Abstimmung erklären lassen. Die Opposition beanspruchte dagegen bislang den Wahlsieg für die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja. Diese will nun eine neue Präsidentenwahl. Wie “Zeit Online” weiter berichtet, hat die Oppositionelle am Freitag beim obersten Gerichtshof in Belarus beantragt, die Wahl für ungültig erklären zu lassen.

Die zweifache Mutter hatte kurz nach der Wahl unter Druck der Behörden Belarus verlassen. Zu den genauen Umständen wollte sie am Freitag keine Details nennen. Im Bericht von “Zeit Online” heißt es, sie sei aus Sorge um die Sicherheit ihrer Familie ins Exil gegangen.

In ihre Heimat will Tichanowskaja nach ihrer Flucht nur unter bestimmten Voraussetzungen zurückkehren. “Ich liebe meine Heimat wahnsinnig, und ich möchte wirklich zurückkommen. Das werde ich machen, sobald ich mich dort sicher fühle”, hatte die 37-Jährige bei ihrer ersten Pressekonferenz am Freitag in Vilnius gesagt.