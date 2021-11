Polnische Behörden: Belarussen drängten Migranten zur Grenze

Auf diesem vom Staatlichen Grenzkomitee Belarus veröffentlichten Foto wärmen sich Migrantinnen mit Kindern an einem Feuer an der belarussisch-polnischen Grenze. An der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus haben Tausende Migranten eine weitere Nacht in provisorischen Camps in der Kälte verbracht. © Quelle: Uncredited/The State Border Comm