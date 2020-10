Belarus-Sanktionen der EU: Merkel nennt Einigung “überfällig”

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erleichtert gezeigt, dass sich die EU-Staaten doch noch auf ein gemeinsames Vorgehen in der Außenpolitik einigen können. Als Beispiele nannte Merkel am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel die Verständigungen auf Belarus-Sanktionen und in der Türkei-Politik. Das sei ein “großer Fortschritt”, sagte die Kanzlerin in Anspielung auf den wochenlangen Streit in der EU.

Die Einigung auf Sanktionen gegen Angehörige des Lukaschenko-Regimes in Belarus sei “wichtig, aber auch überfällig gewesen”, sagte Merkel. Die EU habe sich als handlungsfähig erwiesen und ein “wichtiges Signal” an die Menschen in Belarus gesendet. In der ehemaligen Sowjetrepublik gehen seit bald zwei Monaten Hunderttausende von Demonstranten auf die Straßen und fordern den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko. Die Opposition in Belarus wirft Lukaschenko massive Wahlfälschung vor.

Während Großbritannien und Kanada bereits Sanktionen gegen Lukaschenkos Machtapparat beschlossen haben, konnte sich die EU bis zuletzt darauf nicht einigen. Das soll nun schnell nachgeholt werden, wie EU-Ratspräsident Charles Michel ankündigte. Er sprach von einem klaren Signal, dass die EU glaubwürdig sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Polizei in Belarus setzt Tränengas und Blendgranaten ein 1:05 min Zehntausende haben am Sonntag erneut gegen Präsident Alexander Lukaschenko protestiert. © Reuters

Nun sollen in Kürze Einreiseverbote für etwa 40 Personen aus dem Machtapparat Lukaschenkos verhängt und deren Konten gesperrt werden. Lukaschenko selbst gehört vorerst nicht zu dieser Gruppe. Die EU will offenbar nicht alle Gesprächsfäden abschneiden, sich aber zugleich die Möglichkeit geben, im Notfall den Druck auf Lukaschenko zu erhöhen.

Die EU hofft, dass die Proteste gegen Lukaschenko erfolgreich sein werden. Deswegen soll sich die EU-Kommission schon jetzt an die Arbeit machen und “einen umfassenden Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung eines demokratischen Belarus” erstellen.

Ein wochenlanger Streit geht zu Ende

Anzeige

Mit der Einigung auf die Sanktionen ging ein wochenlanger Streit zu Ende. Bis in die Nacht zu Freitag hatte Zypern mit einem Veto gedroht. Sanktionen müssen in der EU einstimmig beschlossen werden. Erst nach stundenlangen Verhandlungen nahm die zyprische Regierung die Drohung zurück, weil sie von den anderen EU-Staaten Zugeständnisse mit Blick auf die Türkei erhielt.

Ankara lässt Erdgasfelder im östlichen Mittelmeer untersuchen. Es handelt sich dabei um Seegebiete, die von Griechenland und Zypern beansprucht werden. Die EU setzte der Türkei deswegen ein Ultimatum und drohte mit zusätzlichen Sanktionen. Diese wiederum hatte Zypern vor dem EU-Gipfel zur Bedingung für seine Zustimmung zu den Belarus-Sanktionen gemacht.

Anzeige

Die Türkei-Beschlüsse des EU-Gipfels sind ein klassischer Brüsseler Kompromiss. Einerseits bleiben neue Sanktionen gegen die Türkei auf dem Tisch. Andererseits bietet die EU dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan konstruktive Gespräche über die Flüchtlingspolitik und die Zollunion mit der EU an. Bundeskanzlerin Merkel sagte, man wolle “eine konstruktive Agenda mit der Türkei aufrufen”. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Spannungen im östlichen Mittelmeer abnehmen.

Spätestens bei ihrem Gipfeltreffen im Dezember wollen die EU-Staats- und Regierungschefs dann erneut über die Lage sprechen und entscheiden, wie es weiter gehen soll.