Belarus-Proteste: Weitere 23 Journalisten festgenommen

Minsk, Berlin. Bei den Protesten gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko sind nach Angaben der Journalistenorganisation „Reporter ohne Grenzen“ am Wochenende 23 Reporterinnen und Reporter festgenommen worden. Dies bedeute einen traurigen Rekord, erklärte „Reporter ohne Grenzen“-Geschäftsführer Christian Mihr am Montag in Berlin. Nach Angaben der Belarussischen Journalistenvereinigung liege damit die Zahl der seit der umstrittenen Wahl von Lukaschenko am 9. August festgenommenen Medienschaffenden bei 336.

In mindestens 60 Fällen seien die Sicherheitskräfte dabei zum Teil mit massiver Gewalt vorgegangen. 23 Journalistinnen und Journalisten büßten derzeit im Gefängnis Arreststrafen ab.

Tod eines Oppositionellen

Seit 100 Tagen protestieren Tausende Belarussen Woche für Woche gegen eine weitere Amtszeit Lukaschenkos. Sie werfen dem Regime in Minsk vor, die Wahlen im Sommer gefälscht zu haben. Am Sonntag forderten in Minsk und anderen Städten zudem erneut Tausende Demonstranten Aufklärung über den Tod eines 31-jährigen Oppositionellen, der nach seiner Festnahme am vergangenen Mittwoch unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen war.

Die Polizei setzte Medienberichten zufolge Blendgranaten, Tränengas und Wasserwerfer ein. Das mobile Internet war in Minsk bereits am Morgen abgeschaltet worden.