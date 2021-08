Proteste gegen Lukaschenko: Hunderte gehen in Warschau und Kiew auf die Straße

Anzeige

Anzeige

Warschau. Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Warschau gegen politische Repressionen im benachbarten Belarus protestiert. Viele der Demonstranten trugen die in Belarus verbotene rot-weiße Fahne der belarussischen Opposition und riefen „Lang lebe Belarus!“. Unter den Teilnehmern der Protestaktion waren viele Belarussen, die im polnischen Exil leben.

Die Demonstranten erinnerten an die Präsidentschaftswahl in Belarus vor einem Jahr, die der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko nach offiziellen Zählungen für sich entschied. Die Opposition und zahlreiche westliche Staaten haben die Abstimmung als manipuliert bezeichnet. Nach der Wahl gingen in Belarus Zehntausende Menschen auf die Straßen und demonstrierten gegen die Regierung. Lukaschenko reagierte mit Massenverhaftungen und Repressalien gegen Kritiker.

Proteste gegen Lukaschenko in Nachbarland Polen

Der 56 Jahre alte Frantz Aslauski, der in Polen eine neue Heimat fand, erklärte, die Belarussen im Ausland müssten protestieren, weil die Menschen in Belarus es nicht könnten. Sie würden dort ins Gefängnis gesteckt. „Wir haben die Möglichkeit (zu demonstrieren), deshalb liegt die Verantwortung bei uns, wir müssen die ganze Welt anrufen, damit die ganze Welt uns in unserem Streben nach Freiheit und Demokratie unterstützt“, sagte Aslauski.

Anzeige

Der Protestzug machte vor der russischen Botschaft Halt, wo Redner dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorwarfen, für die Unterdrückung in Belarus verantwortlich zu sein. Ein Plakat zeigte Lukaschenko als Vampir, dem Blut aus dem Mund tropft. Die Organisatoren des Warschauer Marsches erklärten, die Veranstaltung sei ein Zeichen dafür, dass die Belarussen in Polen ihren Kampf für einen Wandel in Belarus nicht aufgeben würden. Zu ihren Forderungen gehörte die Freilassung der politischen Gefangenen in ihrer Heimat.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Ukraine: Belarussen protestieren in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kamen am Sonntag rund 500 Belarussen zusammen, um an die umstrittene Wahl vor einem Jahr zu erinnern. Sie erklärte, Belarus sei unter Lukaschenko zu einem „Nordkorea im Zentrum von Europa“ geworden. Sie forderten ein internationales Tribunal, das wegen Verbrechen Lukaschenkos ermitteln solle.