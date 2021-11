„Ihr Bastarde“: Lukaschenko greift EU an – auch Russland weist Vorwürfe zurück

Anzeige

Minsk. Russland und Belarus haben Vorwürfe Polens und der EU wegen der Migrantenkrise an der polnischen Grenze schroff zurückgewiesen. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte am Dienstag auf einer Sitzung des Weltsicherheitsrats, die Migranten wollten nicht in Belarus bleiben, sondern nach Europa gehen. „Wer führt also diese Krise herbei, baut Zäune mit Stacheldraht und konzentriert Truppen an der Grenze?“, fragte Nebensja rhetorisch. Die EU wolle keine Migranten akzeptieren, es sei „an der Zeit, mit den Schuldzuweisungen aufzuhören“.

Morawiecki: „Sicherheit an unserer östlichen Grenze brutal verletzt“

Der autoritäre Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, warf unterdessen der EU das vor, was diese ihm vorwirft: Nämlich einen „Hybrid-Krieg“ zu führen. „Und ihr Bastarde, Wahnsinnige, wollt, dass ich euch vor Migranten schütze?“, sagte er im belarussischen Fernsehen. „Ich befürchte, dass diese Konfrontation an der Grenze wegen der Migranten zu einer aktiven Phase führen kann. Das sind Gründe für Provokationen. Alle Provokationen sind möglich“, sagte er und verwies auf niedrig an der Grenze fliegende polnische Militärhubschrauber, was Migranten Angst mache.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki beschrieb hingegen die Lage an der Grenze so: „Es muss nachdrücklich betont werden, dass die Sicherheit an unserer östlichen Grenze brutal verletzt wird.“ Es sei die erste Situation in 30 Jahren, in der „die Integrität unserer Grenzen getestet wird“.

Maas: EU nicht erpressbar

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, Lukaschenko drehe „weiter an einer gefährlichen Eskalationsspirale, aus der es für ihn selbst keinen Ausweg gibt. „Skrupellos nutzt er Zuflucht suchende Menschen als Geiseln für sein zynisches Machtspiel aus. Er setzt bewusst die gesamte EU und einzelne EU-Mitgliedsstaaten wie Polen und Litauen unter Druck und riskiert damit ebenso bewusst das Leben der Betroffenen, die für ihn nichts weiter als Figuren in seinem Machtspiel sind.“ Aber die Europäische Union sei nicht erpressbar, betonte Maas.