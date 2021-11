Nächste Eskalationsstufe im Grenzkonflikt: Lukaschenko droht EU mit Blockade von Gaslieferungen

Anzeige

Moskau. In der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Polen droht der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko der EU mit Vergeltung. Für den Fall neuer EU-Sanktionen könnte Lukaschenkos Worten zufolge sein Land etwa die Durchleitung von Gaslieferungen stoppen. „Wir beheizen Europa. Sie drohen uns weiterhin, dass sie die Grenze schließen werden“, sagte der Staatschef am Donnerstag. „Und was, wenn wir das Erdgas dort abstellen? Darum würde ich empfehlen, dass die polnische Führung, die Litauer und andere kopflose Leute zuerst nachdenken, bevor sie sprechen.“

Die EU wirft Lukaschenko vor, als Vergeltung für die bisherigen Sanktionen im Zusammenhang mit seiner umstrittenen Wiederwahl und dem harten Vorgehen gegen die Opposition gezielt illegale Grenzübertritte von Migranten zu organisieren. Am Mittwoch hatten die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel die Basis für weitere Strafmaßnahmen gegen die Regierung in Minsk gelegt.

Hintergrund ist der Streit über die Migranten in Belarus an der EU-Grenze, vor allem an der Grenze zu Polen. Auch am Donnerstag gab es nach Angaben der polnischen Behörden neue Versuche von Migranten, mit Holzbalken Stacheldrahtzäune zu durchdringen. Demnach wurden ferner Steine auf polnische Grenzschützer geworfen. Wie bereits zuvor Polen hat auch Litauen inzwischen den Ausnahmezustand an seiner Grenze zu Belarus verhängt.