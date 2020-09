Anzeige

Berlin. Keine Frage, vieles, was jetzt in Belarus geschieht, mutet wie ein Déjà-vu aus 1989er-Tagen an. Und das gilt nicht allein für die friedlichen Proteste. Der Starrsinn von DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker stand dem Starrsinn seines belarussischen Wiedergängers Alexander Lukaschenko kaum nach. Ähnlich sind die Versuche, Oppositionelle aus dem Land zu drängen – von Wolf Biermann bis Roland Jahn. Auch spielten im ostdeutschen Widerstand Frauen eine Rolle wie die couragierte Maria Kolesnikowa heute. Erinnert sei an Marianne Birthler, Bärbel Bohley, Freya Klier oder Bettina Wegner. Nur die Erfolgsaussichten sind leider andere.

Die friedliche Revolution 1989 war eingebettet in einen Wind-of-Change zugunsten der Freiheit. Osteuropa warf seine Fesseln ab. Der Warschauer Pakt zerbarst und wechselte in Teilen die Seiten hin zur Nato und zur Europäischen Union.

30 Jahre später gibt es einen autoritären Rückschlag, der über Moskau, Warschau und Budapest bis nach Washington reicht. Während die DDR-Führung vor einer chinesischen Lösung zurückschreckte, tritt Lukaschenko weitaus brutaler auf, als Honecker es konnte. Im Hintergrund dient der russische Präsident als Absicherung.

Unter diesen Umständen sind öffentliche Aufmerksamkeit und Druck des Westens umso dringlicher. Lukaschenkos Kalkül dürfte ja darin bestehen, dass sich mit Herbst und Winter wieder Dunkelheit über sein Land legt und er dann die Reste der Opposition erledigen kann. In Berlin und anderen europäischen Hauptstädten gilt es, dieses Kalkül durch beharrliches Hinsehen und ungebrochene Solidarität zu durchkreuzen. Schließlich hat der Herrscher in Minsk soeben selbst gesagt, dass er vielleicht schon “etwas zu lange auf dem Posten” sei. Wir sollten dieser Erkenntnis zum praktischen Durchbruch verhelfen.