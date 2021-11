Elend an der Grenze: Nehmt Lukaschenko die Flüchtenden weg!

Anzeige

Anzeige

Berlin. Steine und Blendgranaten flogen, Wasserwerfer kamen zum Einsatz – an der Grenzstation Kuznica-Bruzgi zwischen Belarus und Polen kam es am Dienstag zur Eskalation. Verzweifelte Flüchtende, unter die sich getarnte, aber auch uniformierte belarussische Sicherheitskräfte gemischt hatten, attackierten den polnischen Grenzzaun, verletzten mindestens einen Beamten durch Wurfgeschosse. Vor allem lieferten sie die Bilder, die der Minsker Machthaber Lukaschenko braucht und die auch Polens De-facto-Staatschef Jaroslaw Kaczynski gut verwenden kann.

Es sind Bilder der Aggression und Gewalt, inszeniert und ermöglicht von Lukaschenkos Agenten. Es sind Bilder, die in Polen als Beweis genommen werden, dass die harte Linie gegenüber den Flüchtenden richtig ist, dass es keine Alternative zur Konfrontation gibt.

Merkels Telefonat löst Unbehagen aus

Anzeige

Dass die geschäftsführende Bundeskanzlerin am Montagabend eine knappe Stunde mit Lukaschenko telefoniert hat und ein weiteres Gespräch mit ihm vereinbart ist – bei der polnischen Regierung löst das sofort Unbehagen aus. Kaczynski warnte vor Gesprächen „über unsere Köpfe hinweg“. Doch auch er ist mitverantwortlich für die Eskalation: Polen will die Grenzkrise mit eigenen Truppen und aus eigener Kraft lösen, verweigert sich Unterstützungsangeboten, verbietet nach wie vor Hilfsorganisationen sowie Journalistinnen und Journalisten den Zugang zum Grenzgebiet.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Beide Seiten in diesem Krieg der Bilder, aufgezeichnet von belarussischen Staatsmedien, aus polnischen Militärhubschraubern – und groteskerweise einer Webcam direkt in der Grenzstation –, sehen nur ihren Ausschnitt der Realität: die polnischen Truppen die Provokateure mit Steinen und Gasgranaten, die belarussische Propaganda die von polnischen Wasserwerfern durchnässten, zitternden Flüchtenden.

Schicksal der Flüchtenden ist beiden Seiten egal

Anzeige

Beiden Seiten ist das Schicksal der Flüchtenden egal. Und Lukaschenko ist mit den Menschen, die er als Teil seiner hybriden Kriegsstrategie ins Land holte, anscheinend bereits überfordert. Die Gescheiterten sammeln sich in Minsk, eine schwer zu kontrollierende Masse, die Hass und Wut bei den Einheimischen hervorrufen könnten. Die Verzweifelten harren an der Grenze aus, hoffen auf ein Wunder und Busse, die sie nach Deutschland bringen. Wenn dieses Wunder nicht geschieht, werden Dutzende erfrieren, auf Lukaschenkos Boden und in seiner Verantwortung.

Hat der Diktator nun bereits gewonnen, weil Merkel mit ihm spricht? („Herr Lukaschenko“ vermerkt das Protokoll übrigens, denn anerkannt ist er seit der gestohlenen Präsidentenwahl von 2020 vom Westen nicht.) Eher hat er sich mit dem Einsatz einer unkontrollierbaren „Waffe“ bestehend aus Tausenden von ihm Betrogenen selbst in eine unhaltbare Position gebracht.

Anzeige

Video Angespannte Grenzlage in Belarus: Putin will nun doch vermitteln 1:55 min Der belarussische Präsident Lukaschenko sagt, er habe keine Migrationsroute eingerichtet. © Reuters

Die Gespräche zwischen Merkel und dem Minsker Machthaber müssen dazu führen, dass Lukaschenko die Flüchtenden weggenommen werden, dass sie in Sicherheit kommen und er sie nicht weiter für seinen Machterhalt missbrauchen kann. Dass dadurch, wie nach der Aufnahme von 2015 diskutiert wird, weitere Flüchtende erst angelockt werden, ist nicht zu erwarten. Denn die Flüge aus dem Nahen Osten sind durch Sanktionen und Diplomatie so gut wie gestoppt. Irak unterstützt die freiwillige Rückkehr aus Minsk. Die Menschen aus dem Camp in Kuznica müssen in einer einmaligen, humanitären Aktion ins Asylverfahren aufgenommen werden, auch in Deutschland.

Damit wäre die Lage kurzfristig entschärft, die Sanktionen gegen Minsk hingegen müssten weiter verschärft werden. Polen wird seinen Grenzzaun bauen, Flüchtende werden weiter versuchen, durch ihn hindurchzukommen.

Merkel aber hätte durch einen Akt der Humanität einen diplomatischen Erfolg erzielt. Für sie wäre es ein Übergang in einen politischen Unruhestand. Sie könnte auf Abruf inoffiziell und im Hintergrund als „elder stateswoman“ in spezieller Mission für Olaf Scholz und Ursula von der Leyen tätig werden.