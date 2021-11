Migranten-Krise im belarussischen Grenzgebiet: Putin telefoniert mit Lukaschenko

Anzeige

Minsk/Moskau. Wegen der Krise um die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze hat Russlands Präsident Wladimir Putin erneut mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Dabei sei es um die Lage im Grenzgebiet gegangen, teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit.

Zudem hätten die beiden Staatschefs darüber gesprochen, wie die Grenzen des gemeinsamen Unionsstaates geschützt werden könnten, meldete die belarussische Staatsagentur Belta. Details wurden zunächst nicht genannt. Beide hatten bereits vergangene Woche telefoniert.

Video Angespannte Grenzlage in Belarus: Putin will nun doch vermitteln

Lukaschenko informierte Putin demnach auch über sein Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel vom Vortag. Es war Merkels erstes Gespräch mit dem Machthaber seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres in Belarus. Die EU erkennt Lukaschenko wegen des Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten nicht mehr als Präsidenten an.

„Lukaschenko hat erreicht, was er wollte.“

Der belarussische Politologe Waleri Karbelewitsch sagte nach dem Telefonat, dass Lukaschenko damit praktisch wieder anerkannt sei als Präsident. „Lukaschenko hat erreicht, was er wollte.“ Es sei ein Erfolg für das System, dass die EU und Merkel das Gespräch mit dem Machtapparat gesucht hätten.

Lukaschenko kündigte ein zweites Telefonat mit Merkel nach geplanten Gesprächen der Kanzlerin auf EU-Ebene an. Zuvor hatte auch Regierungssprecher Steffen Seibert mitgeteilt, der Austausch solle fortgesetzt werden.