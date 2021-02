Belarus: Lukaschenko will Protesten „um jeden Preis“ standhalten

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, hält eine Rede vor den Delegierten der belarussischen Volksversammlung. Inmitten einer schweren innenpolitischen Krise kommt in Belarus am Donnerstag die Allbelarussische Volksversammlung zusammen, um einen neuen Fünfjahresplan zu beschließen. Nach den historischen Massenprotesten will sich Lukaschenko von mehr als 2000 handverlesenen linientreuen Funktionären in seinem Kurs bestätigen lassen. © Quelle: Pavel Orlovsky/POOL BelTa/AP/dpa