Belarus: Kommen neue EU-Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko?

Brüssel. Zahlreiche EU-Regierungen haben mit scharfer Kritik auf die Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) reagiert. Von freien Wahlen sei “wirklich überhaupt nichts” zu erkennen gewesen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin. Stattdessen habe die belarussische Führung die Proteste gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko mit Gewalt, Einschüchterung und Verhaftungen beantwortet. Nun wird in der EU wieder über schärfere Sanktionen gegen das autoritäre Regime in der ehemaligen Sowjetrepublik debattiert.

Brutale Gewalt gegen Demonstranten

Nach Angaben der belarussischen Wahlkommission hat Alexander Lukaschenko die Präsidentenwahl mit rund 80 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die Opposition im Land warf dem Präsidenten, der seit 1994 regiert, dagegen massive Wahlfälschungen vor. In vielen Städten des Landes kam es deswegen in der Nacht zu Montag zu schweren Zusammenstößen von Demonstranten mit Sicherheitskräften. Es gab hunderte Festnahmen und viele Verletzte. Nach Angaben der Opposition soll auch ein Mensch ums Leben gekommen sein.

“Die Bilder der Gewalt vom Wahltag in Belarus sind schockierend. Die Wahlen entsprachen nicht demokratischen Standards”, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für Russland und Osteuropa, Dirk Wiese (SPD), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Die Manipulationen müssen untersucht, Gefangene freigelassen werden, friedliche Proteste möglich sein”, forderte Wiese: “Belarus braucht Dialog, nicht politische Justiz und Gewalt.”

Die Konkurrentin Lukaschenkos reklamierte am Montag den Wahlsieg für sich. Swetlana Tichanowskaja hat nach Angaben ihres Wahlkampfteams zwischen 70 und 80 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition kündigte an, die Proteste fortzusetzen. Der Konflikt der Wähler mit dem Machtapparat müsse aber auf friedlichem Wege gelöst werden.

Der Grünen-Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky äußerte sich skeptisch, ob Lukaschenko das Angebot der Opposition um Swetlana Tichanowskaja zum Dialog annehmen werde. “Lukaschenko wird die Macht nicht einfach loslassen”, sagte Lagodinsky dem RND. Das zeige schon allein das Ausmaß des Wahlbetrugs. Die Wahlkommission habe sich erdreistet, Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen zu geben. “Das ist ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung”, sagte Lagodinsky. Er forderte die EU-Staaten auf, Lukaschenkos Politik gegen Menschenrechte nicht länger hinzunehmen. Auch müsse über Sanktionen gesprochen werden.

Polen fordert EU-Sondergipfel

Das dürfte in den nächsten Wochen und Monaten geschehen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte, so schnell wie möglich einen außerordentlichen EU-Gipfel einzuberufen. Der deutsche Außenminister Maas sagte, die Hoffnungen auf mehr Rechtsstaatlichkeit in Belarus hätten mit der Wahl “mehr als nur einen herben Rückschlag erlitten”. Nun müsse man prüfen, ob die Aufhebung der Sanktionen im Jahr 2016 noch Bestand haben könne, sagte Maas.

Ungeachtet der Kritik von Menschenrechtlern hatte die EU im Februar 2016 einen Großteil ihrer Sanktionen gegen den Machtapparat von Lukaschenko aufgehoben. Derzeit gibt es nur noch ein Waffenembargo und Strafmaßen gegen vier Personen, denen die Beteiligung am Verschwinden von Regime-Gegnern vorgeworfen wird. Zuvor hatten sich die Sanktionen gegen Lukaschenko selbst, 169 seiner Anhänger und drei Unternehmen gerichtet.

Sollte es zu neuen Sanktionen kommen, müsste Lukaschenko wieder damit rechnen, nicht mehr in die EU einreisen zu dürfen. Auch sein Vermögen und das seiner Anhänger könnte gesperrt werden, sofern das Geld auf Konten in der EU liegt. Zudem könnte die EU Beschränkungen für Geschäfte mit belarussischen Unternehmen beschließen.

Ob es allerdings dazu kommt, ist noch unklar. Die EU-Staaten sind sich (noch) nicht einig, wie hart Lukaschenko bestraft werden soll. Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Bislang gehört das Land noch zu den Staaten der sogenannten Östlichen Partnerschaft der EU. Mit ihnen wird eigentlich eine besonders enge wirtschaftliche und politische Kooperation angestrebt. Das dürfte sich nach der Wahl vom Sonntag allerdings ändern.