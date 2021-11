Politiker fordern im Grenzkonflikt Unterstützung für Polen - und eine einige Migrationspolitik der EU

Anzeige

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Parteien einer künftigen Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP aufgefordert, sich hinter polnische Anstrengungen beim Aufbau der Grenzsicherung zu Belarus zu stellen. „Ich erwarte, dass sich auch die Ampel-Parteien in dieser Frage nicht wegducken und den Aufbau der Grenzsicherungen unterstützen als Zeichen gegen die Erpressungsversuche des Lukaschenko-Regimes“, sagte Dobrindt in Berlin.

Dobrindt sprach von einem Erpressungsversuch und einem unwürdigen Vorgehen des Lukaschenko-Regimes in Belarus, das eine klare und entschlossene Antwort Europas verlangt. „Es ist nicht nur das Recht Polens, seine Grenze zu sichern, sondern es ist die Verantwortung Polens, die EU-Außengrenze zu schützen.“ Was sich dort zeige, „ist doch ganz offensichtlich kein Asyl-Thema, sondern ein eindeutiger Missbrauch und nicht zu tolerierender Versuch von weißrussischer Seite, illegale Grenzübertritte an der EU-Außengrenze bewusst herbeizuführen“. Die EU müsse „schnell handeln und Polen umfassend beim Bau von Grenzsicherungsmaßnahmen unterstützen“.

Video Mehrere Migranten durchbrechen Grenze von Belarus nach Polen 1:01 min Mehreren Dutzend Migranten ist es gelungen, die Grenze von Belarus nach Polen zu durchbrechen. Einige von ihnen seien nach Belarus zurückgebracht worden. © dpa

Schulz für gemeinsame europäische Migrationspolitik

Der ehemalige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, fordert eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Belarus betreibe eine „schädliche Strategie“, um die EU unter Druck zu setzen, sagte Schulz am Dienstagabend während eines Besuchs in der russischen Hauptstadt Moskau. „Das geht zu Lasten der Menschen, die dort hingebracht werden.“ Im Grenzgebiet harren inzwischen Tausende Menschen aus, die in den Westen wollen.

SPD-Außenpolitikerschlägt Asylverfahren für Belarus-Migranten in Drittstaat vor

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hat vorgeschlagen, die Tausenden Migranten an der Grenze von Belarus zu Polen kontrolliert ins Land zu lassen, dann aber in ein Drittland außerhalb der EU zu bringen, wo sie geregelte Asylverfahren durchlaufen sollen. „Es gibt ja Überlegungen, mit Nachbarländern wie der Ukraine darüber zu reden“, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. „Dann können wir deutlich machen, dass nicht automatisch jeder Flüchtling in die EU reinkommt.“

Zurückweisungen von Migranten durch polnische Sicherheitskräfte stufte der SPD-Politiker als illegal ein. „Die Idee, dass man über illegale Maßnahmen die EU schützt, die untergräbt das, wofür die EU und auch Polen als EU-Mitglied steht.“

Humanität lasse sich nur herstellen, „wenn wir auch Recht und Ordnung an den Außengrenzen der EU aufrecht erhalten“, erklärte er.

Bis zu 4000 Migranten im Grenzgebiet

Am Montag waren polnischen Angaben zufolge Tausende Menschen - viele aus Krisengebieten wie Afghanistan und Irak - von belarussischer Seite aus in Richtung polnischer Grenze gelaufen. Größere Gruppen versuchten, die Zaunanlage zu durchbrechen. Laut polnischen Behörden hielten sich 3000 bis 4000 Migranten im Grenzgebiet auf.

Die polnische Regierung und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge will nach Deutschland. Lukaschenko hatte angekündigt, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa nicht länger aufzuhalten - als Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Belarus.