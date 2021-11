Belarus: Gysi warnt vor einem „kriegerischen Weltkonflikt“

Anzeige

Berlin. Angesichts der sich zuspitzenden Lage mit Tausenden gestrandeten Migranten an der der polnischen EU-Außengrenze zu Belarus, haben deutschen Außenpolitiker gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) für mehr Druck auf den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko plädiert, aber auch vor einem Militärkonflikt gewarnt. Unions- und SPD-Politiker fordern Sanktionen gegen Fluglinien, die Migranten nach Belarus bringen.

Hardt: „Europa darf sich nicht erpressen lassen“

Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, sagte, der Konflikt spitze sich immer weiter zu, und warnte, an eine militärische Lösung dürfe keine Sekunde lang gedacht werden, weil das bedeutete, dass sich Russland von der NATO immer weiter umzingelt fühlte und schon aus diesem Grund direkt oder indirekt eingriffe. „Dann haben wir ein kriegerischen Weltkonflikt, den sich keine Seite leisten kann“, betonte Gysi. „Diktaturen können nur so friedlich überwunden werden, wie es in Osteuropa geschehen ist.“ Was Belarus betrifft, brauche man unbedingt auch ein anderes Verhältnis zu Russland, dem stärksten Verbündeten von Belarus, um die Verhältnisse zu ändern.

Aber auch gegenüber Russland werde vornehmlich in Form von Konfrontation und Sanktionen gedacht und gehandelt, was Lösungen verhindere und humanistische und demokratische Gesten eher ausschließe. Gysi: „Wir müssen zurück zu Willy Brandt: Wandel durch Annäherung.“

Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, kritisierte, das kriminelle belarussische Regime benutze hilflose Menschen zur Konfrontation mit der EU. „Europa darf sich nicht erpressen lassen“, unterstrich Hardt.

Die EU sollte jetzt sehr schnell Maßnahmen ergreifen, damit die Herkunftsländer der Migranten nicht weiter an dem menschenverachtenden Spiel teilnehmen. Hier würde kurzfristig diplomatischer und wirtschaftspolitischer Druck in Abstimmung mit den USA und weiteren Verbündeten helfen, so Hardt. „Ein Instrument könnte die Sanktionierung der beteiligten Fluggesellschaften sein. Darüber hinaus muss sich die EU für weitere harte und gezielte Sanktionen gegen den gesamten belarussischen Sicherheits- und Geheimdienstapparat einsetzen, der das Zentrum des Staatsterrorismus bildet“, sagte der Unionspolitiker.

Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte, mit seinen menschenverachtenden Methoden versuche Lukaschenko, Chaos an der Außengrenze der EU zu stiften und Europa zu erpressen. Darauf müsse die EU entschieden antworten. „Zusammen müssen wir gegen das staatlich orchestrierte Schleusertum vorgehen“, sagte Schmid.

Es müsse verhindert werden, dass Geflüchtete aus Drittstaaten überhaupt erst nach Belarus kommen. „Um dies zu unterbinden, sollten wir das Gespräch mit den Herkunftsländern intensivieren und den Fluggesellschaften Start- und Landerechte entziehen, die Geflüchtete aus Drittstaaten nach Belarus fliegen“, sagte Schmid und forderte „eine schnelle Erweiterung des EU-Sanktionsregimes“. An die Adresse Polens gerichtet, erinnerte Schmid an die humanitären Verpflichtungen, die sich auch aus dem Völkerrecht und der europäischen Menschenrechtskonvention ergeben.