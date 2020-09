Belarus: EU-Diplomaten bewachen im Wechsel Nobelpreisträgerin in Minsk

Anzeige

Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch wird in ihrer Minsker Wohnung jetzt von EU-Diplomaten beschützt. Am Mittwoch waren nicht identifizierte Personen in ihre Wohnung eingedrungen. Alexijewitsch, die als einziges Mitglied des Koordinierungsrats noch in Freiheit ist, erklärte daraufhin: “Sie haben unser Land gestohlen und jetzt entführen sie die Besten von uns. Aber Hunderte andere werden kommen, um die zu ersetzen, die aus unseren Reihen genommen wurden. Es war nicht der Koordinierungsrat, der rebellierte, es war das ganze Land, das aufgestanden ist.”

Um sich vor einer unbemerkten Vehaftung zu schützen, rief die 72-Jährige zuerst internationale Presse zu sich nach Hause. Später wechselten sich dann Diplomaten verschiedener Länder mit einer Art Wache ab. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass es hier nicht um physischen Schutz für Alexijewitsch gehe, aber man vor Ort sei, um Öffentlichkeit herzustellen. Auch der deutsche Botschafter Manfred Huterer war bei der gesundheitlich angeschlagenen Schriftstellerin. Das teilte Miguel Berger, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, auf Twitter mit.

Auch die österreichischen, polnischen und litauischen Botschafter sorgten für ihren Schutz. “Svetlana möchte in ihrer Wohnung bleiben und weitermachen als Symbol der belarussischen Nation, als Volksheldin, als eine vereinende Persönlichkeit”, sagte der litauische Botschafter Andrius Pulokas gegenüber dem Portal “EU Observer”.

Zu Lukaschenkos Vorgehen sagte Alexijewitsch: “Das ist Terror gegen unser eigenes Volk.” Alexijewitsch wies in ihrer Erklärung Lukaschenkos Behauptung zurück, Oppositionelle versuchten ihn mit ausländischer Hilfe zu stürzen. “Wir haben keinen Putsch vorbereitet, wir haben versucht, einen Riss in unserem Land zu vermeiden”, sagte sie.