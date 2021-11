Bilder zeigen Migranten-Ansturm aus Belarus auf polnische Grenze

Anzeige

Minsk/Warschau. Eine größere Gruppe von Migranten bewegt sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf die Grenze zum EU-Nachbarland Polen zu. Auf Fotos ist zu sehen, wie Hunderte Menschen ihr Hab und Gut tragen. Laut Medienberichten wurden sie unter anderem aus Minsk zu einem Grenzübergang gefahren. Bewaffnete Uniformierte drängten die Migranten dann in den Wald in Richtung des Grenzzauns zu Polen.

Polnische Behörden befürchten einen Grenzsturm. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki teilte am Morgen via Facebook mit, die Grenze sei „nicht nur eine Linie auf der Karte, sondern ein Heiligtum, für das eine Generation von Polen ihr Blut vergossen habe“. Die Grenztruppen seien vorbereitet.

Der Grenzschutz der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik erklärte am Montag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, man habe „alle notwendigen Maßnahmen“ ergriffen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Aus Sicht der polnischen Regierung könnte die Gruppe versuchen, in der Nähe des Ortes Kuznica Bialostocka die Grenze zu durchbrechen. „Nach neuesten Informationen steht diese riesige Gruppe von Migranten unter der Kontrolle von bewaffneten belarussischen Einheiten, die entscheiden, wohin sie gehen darf und wohin nicht“, schrieb Geheimdienstkoordinator Stanislaw Zaryn auf Twitter. Er sprach von einer weiteren feindlichen Aktion des Nachbarlands gegen Polen. Die polnische Regierung berief deshalb einen Krisenstab ein.

Lukaschenko soll Migranten in die EU schleusen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sieht sich in der Kritik, Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Er hatte als Reaktion auf Sanktionen gegen sein Land erklärt, Menschen auf ihrem Weg zu einem besseren Leben im „gemütlichen Westen“ nicht mehr aufzuhalten. In der Grenzregion gab es bereits mehrere Todesfälle unter Migranten. Die EU-Staaten Polen und Litauen haben in den vergangenen Monaten Tausende Grenzübertritte gemeldet. Deutschland gilt als ein Hauptziel der Migranten.

Der Migrationsexperte der Grünen im Europaparlament, Erik Marquardt, übte scharfe Kritik an der polnischen Regierung. „Die polnische Regierung muss Presse und Hilfsorganisationen sofort Zugang zur Grenzregion gewähren“, sagte Marquardt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Es ist nicht mit europäischen Werten vereinbar, dass es derzeit nicht möglich ist, vor Ort unabhängig zu berichten oder zu helfen.“ Marquardt sagte weiter: „Wir dürfen uns nicht von Lukaschenko erpressen lassen und müssen uns gleichzeitig an europäisches Recht und europäische Werte halten.“

Pushbacks seien illegal und müssen aufhören, sagt der Europaabgeordnete: „Nicht jeder Mensch hat das Recht in Europa zu sein, aber jeder Mensch hat das Recht auf würdige Behandlung und ein rechtsstaatliches Asylverfahren.“

„Die polnische Regierung schafft es weder, die Grenze zu schützen noch den Menschen zu helfen“, kritisiert Franek Sterczewski, Abgeordneter der oppositionellen Bürgerkoalition im polnischen Parlament, gegenüber dem RND. Er forderte, dass Morawiecki sofort den Nationalen Sicherheitsrat einberuft, dem auch Vertreter der Opposition angehören. Hilfsorganisationen und Beobachter müssten sofort Zugang zur Grenze haben. „Wir brauchen große Hilfsorganisationen hier, sonst werden noch viel mehr Menschen sterben.“ In den vergangenen Wochen sind nach offiziellen Angaben zehn Menschen in der Grenzzone an Entkräftung, Unterkühlung und Verletzungen gestorben. Mehrere Hundert kamen in Krankenhäuser auf der polnischen Seite. „Wenn wir nichts tun, werden wir im Frühjahr auf Hunderte Tote zurückblicken und uns fragen, warum wir es nicht verhindert haben“, sagt Sterczewski.

„Die EU muss einsehen, dass Polen mit der Situation überfordert ist und sofort für Hilfe sorgen“, fordert der Abgeordnete und Aktivist, der bereits selbst versucht hat, im Grenzgebiet festsitzenden Migranten Verpflegung zu bringen.

Die EU erkennt Lukaschenko seit der umstrittenen Präsidentenwahl im vergangenen Jahr nicht mehr als Staatsoberhaupt von Belarus (früher: Weißrussland) an. Unterstützt wird der „letzte Diktator Europas“, wie ihn Kritiker nennen, von Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Kreml begrüßte am Montag das Vorgehen der Behörden in Zusammenhang mit den Migranten.