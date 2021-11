Belarus: Auch die DDR hat Flüchtlinge als Druckmittel benutzt

Anzeige

Berlin. Was sich jetzt an der Grenze zwischen Polen und Belarus abspielt, wirkt ebenso unvor­stell­bar wie einzig­artig: dass mit dem Schicksal von Menschen Druck ausgeübt und letzt­lich Politik gemacht wird. Voll­kommen einzig­artig ist der Vorgang frei­lich nicht. Ähnliche Methoden hat nämlich Mitte der 1980er-Jahre auch die DDR ange­wandt – wenn­gleich bei Weitem nicht so menschen­verachtend wie heute.

Mitte der 80er-Jahre stieg die Zahl der Asyl­suchenden in der alten Bundes­republik stark an. 1986 waren es ungefähr 10.000 – jeden Tag. Sie landeten viel­fach auf dem Ost-Berliner Flug­hafen Schöne­feld, fuhren anschlie­ßend zum Bahnhof Frie­drich­straße und über­­querten dort, im sogenannten „Tränen­palast“, die Grenze nach West-Berlin – und das keines­wegs zufällig. Neben Sri Lanka waren Haupt­herkunfts­staaten der Flücht­linge übrigens schon seiner­zeit Irak und Syrien.

Dabei kamen den Flücht­lingen drei Faktoren zugute. Erstens flogen einige Flug­gesell­schaften nur Schöne­feld direkt an, nicht aber die West-Berliner Airports Tegel und Tempel­­hof. Zweitens konnten sie, ohne aufgehalten zu werden, nach West-Berlin, von dort nach West­deutsch­land sowie auch in andere west­europä­ische Länder weiter­reisen. Das hatte mit den Besonder­heiten des deutsch-deut­schen Verhält­nisses zu tun, in dem Berlin einen Sonder­status genoss und Kontrollen von west­licher Seite unter­blieben.

Und drittens hatte das SED-Regime einen doppelten Vorteil von den Verhält­nissen. Die DDR profi­tierte über den Ticket­verkauf ökono­misch. Über­dies hatte die SED, wie heute das Regime in Belarus, ein politi­sches Druck­mittel in der Hand, das sie gern nutzte.

So schrieb der dama­lige Kanzler Helmut Kohl (CDU) am 14. Juli 1986 an DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker, die Lösung des Flücht­lings­problems sei „dringend“, denn: „Der fort­gesetzte Zustrom der Monat für Monat über den Flug­hafen Schöne­feld illegal einreisenden Ausländer belastet das Verhältnis zwischen unseren beiden Staaten zuneh­mend.“ Bestand die alte Bundes­republik für DDR-Bürger auf Reise­frei­heit, sah dies für Asyl­suchende ganz anders aus.

Alle damals betei­ligten west­deut­schen Spitzen­politiker sind heute nicht mehr aktiv, mit einer Ausnahme: Wolfgang Schäuble. Er war in jener Zeit Chef des Bundes­kanzler­amtes und ist noch immer CDU-Bundes­tags­abgeordneter.

Die DDR ließ die Flüchtlinge nicht leiden

Der bedeutende Unter­schied zwischen dem Agieren von Belarus und der DDR besteht darin, dass die Flücht­linge in den 1980er-Jahren problemlos von Ost- nach West-Berlin gelangen konnten und nicht wie heute im Niemands­land zwischen Polen und Belarus bei Kälte und ohne ausreichende Nahrung auf unabsehbare Zeit im Elend versanken. Insofern kann man beide Vorgänge vergleichen, aber nicht gleich­setzen.

Der Zuzug endete 1986, weil der dama­lige SPD-Kanzler­kandidat Johannes Rau dem SED-Regime offenbar die Anerken­nung der DDR-Staats­bürger­schaft in Aussicht gestellt hatte, auf die es so sehn­lich wartete. Daraus wurde aller­dings nichts, weil Kohl die Wahl noch einmal gewann. Drei Jahre später fiel die Mauer.