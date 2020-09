Belarus: Anwältin von Oppositionspolitikerin Kolesnikowa festgenommen

Anzeige

Anzeige

Kiew. In Belarus (Weißrussland) ist die Anwältin der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa festgenommen worden. Ljudmila Kasak werde Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung und Widerstand gegen einen Polizisten vorgeworfen, erklärten deren Anwälte. Belarussischen Medien zufolge erschien Kasak am Freitag in Minsk zu einem Gerichtstermin.

Chefredakteur der Zeitung “Nascha Niwa” festgenommen

Kasak hatte mehrere Botschaften ihrer festgenommenen Mandantin Kolesnikowa verbreitet, unter anderem Aufrufe zu weiteren Protesten gegen die Regierung und den Vorwurf, Polizeibeamte hätten Kolesnikowa gedroht, sie umzubringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zuvor war bereits der Chefredakteur der Zeitung “Nascha Niwa” Jegor Martinowitsch, festgenommen worden. Ihm wird Verleumdung eines Regierungsmitglieds vorgeworfen.