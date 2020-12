„Beispielloser Vorgang“ – Europas Grüne greifen von der Leyen wegen Rechtsstaatsmechanismus an

Anzeige

Brüssel. Trotz Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs geht der Streit um den Mechanismus weiter, mit dem die EU künftig Rechtsstaatsverächter mit Geldentzug bestrafen will. Das Europaparlament will an diesem Mittwoch eine Resolution beschließen, in der Teile des Gipfelbeschlusses für überflüssig und gegenstandslos erklärt werden. Die Europa-Grünen warnten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen davor, ihre Rolle als Hüterin der europäischen Verträge aufzugeben. „Es ist ein beispielloser Vorgang, dass die EU-Kommission einwilligt, einen Rechtsakt vorerst nicht anzuwenden“, sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hintergrund ist der Widerstand der Regierungen von Ungarn und Polen gegen den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Dieser sieht vor, dass EU-Mittel bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden können. Die beiden Länder stehen seit Jahren wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen in Brüssel in der Kritik. Deswegen verweigerten sie Mitte November ihre Zustimmung zum EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds.

Von der Leyens Haltung grenzt an „institutionelle Selbstaufgabe“

Gelöst wurde die Blockade erst durch einen vom deutschen EU-Vorsitz mit den beiden Ländern ausgehandelten Kompromiss über eine erläuternde Erklärung. Darin wird den beiden Ländern unter anderem zugesichert, dass zunächst keine Kürzungen von EU-Geldern erfolgen, wenn sie Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Regelung einreichen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bestätigte, dass ihre Behörde ein entsprechendes Urteil des EuGH abwarten würde. Die EU-Kommission soll eventuelle Verfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten. Aber wenn vorher ein relevanter Bruch mit der Rechtsstaatlichkeit vorliege, dann würde dies aufgenommen. Der Mechanismus könne auch rückwirkend angewandt werden, sagte von der Leyen. Es werde kein einziger Fall verloren gehen.

Der Grünen-Abgeordnete Giegold kritisierte, dass diese Haltung an „institutionelle Selbstaufgabe“ grenze. Von der Leyen habe beim EU-Gipfel „wie eine Weisungsempfängerin der nationalen Regierungen“ agiert, sagte Giegold weiter: „Die Erklärung des Europäischen Rats hat keine rechtliche Bindung. Gesetze werden in der EU nicht allein vom Rat, sondern auch vom Parlament gemacht.“ Das Europaparlament werde der Aufschiebung des Rechtsstaatsmechanismus nicht zustimmen.

Ähnlich argumentierte Giegolds Fraktionskollege Daniel Freund. „Die Kommission darf sich von den Mitgliedstaaten nicht zur Untätigkeit verdonnern lassen, wenn in Polen die Unabhängigkeit der Justiz abgeschafft oder Milliarden von EU-Geldern bei Familie und Freunden von Orban landen“, sagte Freund dem RND. Die EU-Kommission müsse deshalb den Rechtstaatsmechanismus vom 1. Januar 2021 anwenden und dürfe nicht erst ein EuGH-Urteil abwarten: „Schonfristen von mehreren Monaten für einige Mitgliedstaaten sind in dem Gesetz schlichtweg nicht vorgesehen“, sagte Freund. Es könne nicht sein, dass „ein bestehendes Gesetz einfach pausiert wird, während es beim EuGH zur Prüfung liegt“.