Beirut-Explosion: Warum konnte es soweit kommen? Rufe nach Veränderung im Libanon

Anzeige

Anzeige

Beirut. Nach der verheerenden Explosion in Beirut steht die jahrelange Lagerung Tausender Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats im Hafen im Fokus der Ermittlungen. Ein Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der libanesischen Hauptstadt war von Protesten gegen die Eliten des Landes begleitet.

Bei der Explosion am Dienstag waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 135 Menschen getötet und etwa 5000 verletzt worden. Teile der Stadt wurden zerstört. Fast 300.000 Menschen seien obdachlos, sagte der Gouverneur von Beirut, Marwan Abbud, dem saudischen Fernsehsender Al-Hadath.

Zehntausende Menschen mussten bei Verwandten und Freunden einziehen. Dies und überfüllte Krankenhäuser und Blutspendestationen weckten Ängste vor einer verstärkten Ausbreitung des Coronavirus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Zahl der Todesopfer nach Explosion in Beirut steigt weiter 1:55 min Einen Tag nach der gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer auf über 100 gestiegen. © Reuters

Aufrufe zur Revolution

Macron sagte vor einem geplanten Treffen mit Vertretern des Staats, sein Besuch sei "eine Gelegenheit, einen offenen und herausfordernden Dialog mit den libanesischen politischen Mächten und Institutionen zu führen". Er warnte: "Wenn keine Reformen vorgenommen werden, wird der Libanon weiter fallen." Als er eines der am stärksten Betroffenen Stadtviertel besichtigte, brachte eine zornige Menschenmenge ihre Wut auf die politische Führung zum Ausdruck. "Revolution" und "das Volk will das Regime stürzen" riefen sie; Parolen der Massenproteste 2019. Macron sagte, er sei nicht da, um das "Regime" gutzuheißen. Er versprach, dass französische Hilfe nicht in die "Hände der Korruption" fallen werde.

Ein Land in der Krise

Anzeige

Der Libanon steckte schon vor der Explosion in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise und stand am Rande eines Kollaps. Nach verbreiteter Auffassung sind die seit langem amtierenden Politiker hoffnungslos korrupt und außerstande, für grundlegende Dienstleistungen wie Stromversorgung und Müllabfuhr zu sorgen.

2750 Tonnen Ammoniumnitrat waren sechs Jahre lang in dem Hafen gelagert worden, nachdem der für die Düngerproduktion verwendete Stoff von einem Schiff beschlagnahmt worden war. Bei dem Schiff handelte es sich möglicherweise um die "MV Rhosus", die 2013 wegen technischer Probleme in den Hafen einfuhr, wie mit der Sache befasste Anwälte berichteten. Sie war damals auf dem Weg von Georgien nach Mosambik.

Anzeige

Aussagen des Zoll-Chefs zeichnen ein verheerendes Bild

Der Chef des libanesischen Zolls, Badri Daher, sagte dem Sender LBC, dass Beamte im Laufe der Jahre fünf oder sechs Briefe an die Justiz geschickt hätten mit der Bitte, das gefährliche Ammoniumnitrat zu beseitigen. Er habe die Behörden nur auf den Stoff aufmerksam machen können. Die Hafenbehörde sei für die Substanz zuständig gewesen und seine Aufgabe sei es gewesen, Schmuggel zu verhindern und Zölle zu erheben. Die Justiz und die Hafenbehörde waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Verschiedene Theorien zum Ursprung des Feuers

Anzeige

Es wird vermutet, dass die Chemikalie explodierte, nachdem in der Nähe ein Feuer ausbrach - augenscheinlich in einem Lager mit Feuerwerkskörpern. Eine andere Theorie besagt, dass das Feuer ausbrach, als Schweißer versuchten, ein kaputtes Tor und ein Loch in der Mauer von Hangar 12 zu reparieren, wo der explosive Stoff gelagert wurde. Vertreter der Hafenverwaltung haben dies gegenüber örtlichen Medien dementiert und gesagt, die Schweißer hätten ihre Arbeit lange vor Ausbruch des Feuers abgeschlossen.