Beim Kohleausstieg setzt Altmaier auf Freiwilligkeit

Berlin. Lange wurde darauf gewartet, nun hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das Gesetz für den Kohleausstieg vorgelegt. 167 Seiten umfasst der Referentenentwurf, der die Anfang des Jahres vorgestellten Vorschläge der Kohlekommission in Paragraphen gießen soll. Er liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

An zwei Stellen hat der Entwurf Experten und Beobachter überrascht. Die geplante Regelung für 1000 Meter Mindestabstand zwischen Windkrafträdern und Wohnsiedlungen soll bereits für Kleinstsiedlungen gelten, die aus mehr als fünf Wohngebäuden bestehen. Die Regelung hat mit dem eigentlichen Kohleausstieg nichts zu tun, sie stammt aus dem Klimapaket der Bundesregierung und wird federführend von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) verantwortet.

Die zweite Überraschung ist, dass das Gesetz bereits genehmigte Kohlekraftwerke vom Verbot neuer Anlagen ausnehmen will. Damit macht Altmaier zumindest theoretisch den Weg frei für die Inbetriebnahme des umstrittenen Kraftwerkneubaus Datteln IV in Nordrhein-Westfalen. Kraftwerksbetreiber Uniper besitzt seit 2017 die für das Anschalten der 1,5 Milliarden Euro teuren Anlage notwendigen Genehmigungen. Die Kohlekommission hatte vorgeschlagen, für noch nicht in Betrieb gegangene Kraftwerke "eine Verhandlungslösung zu suchen.“

Wirtschaftsministerium beruft sich auf Recht und Gesetz

Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass die nun vorgesehene Bestandsschutzregelung ein Gebot von Recht und Gesetz sei. Eine Vorentscheidung über die Frage, ob das Kraftwerk tatsächlich ans Netz gehen wird, sehen Altmaiers Beamte nicht. Da die Gespräche mit Uniper liefen, sei eine Verhandlungslösung immer noch möglich, heißt es.

Auch sonst setzt Altmaiers Gesetzentwurf eher auf Freiwilligkeit als auf Zwang. Betreiber von Kohlekraftwerken sollen zunächst die Möglichkeit bekommen, sich entweder an Ausschreibungen für Kraftwerksstilllegungen zu beteiligen oder einen Bonus in Anspruch zu nehmen, wenn sie statt Kohle künftig Gas verfeuern. Letztes gilt nur für Anlagen, die neben Strom auch Wärme produzieren. Erst wenn nicht genügend Betreiber auf die freiwilligen Angebote eingehen, will das Wirtschaftsministerium mit Verboten operieren. Diese allerdings finden sich im Gesetzentwurf nicht, genauso wenig wie Regelungen für Braunkohlekraftwerke. Auch hier verweist das Ministerium auf noch laufende Verhandlungen.

Von der Opposition kommt Kritik. „Das ist kein Kohleausstiegsgesetz, sondern ein Verhinderungsgesetz für den Ausbau der Windenergie“, sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer und warnt vor „Massenentlassungen“ in der Windbranche. Auch mit den Regelungen zur Stilllegung von Kohlekraftwerken ist der grüne Energieexperte unzufrieden. „Es gibt ein freundliches Angebot an die Betreiber doch ihre Kohlekraftwerke zur Stilllegung anzumelden“, kritisiert Krischer. „Das ist völlig unzureichend und tritt den vorgeschlagenen Kohleausstieg der Kohle-Kommission mit Füßen.“