Bei Demo in New York: Zwei Polizisten wegen Fehlverhalten freigestellt

Anzeige

Anzeige

New York. Zwei New Yorker Polizisten sind nach Zusammenstößen mit Demonstranten bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd freigestellt worden.

Einer der beiden soll Ende Mai eine Frau zu Boden geschubst haben, der andere soll einem Demonstranten die Maske heruntergezogen und dann Pfefferspray auf ihn gerichtet haben. Die Vorfälle seien “verstörend”, sagte Polizeichef Dermot Shea in einer Mitteilung in der Nacht zu Samstag.

Zuvor hatte sich Shea bereits für mögliches Fehlverhalten seiner Polizisten entschuldigt - aber auch betont, dass seine Polizisten während der Begleitung der Proteste immer wieder beleidigt und angegriffen würden und dass auch dies aufhören müsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video RND-Videoschalte: “So was hat New York noch nie erlebt” 9:08 min Sebastian Moll, freier Journalist in New York, spricht mit RND-Hauptstadtkorrespondentin Marina Kormbaki über die heftigen Proteste in der Metropole. © RND

Am Freitag (Ortszeit) waren erneut Tausende Menschen in mehreren Stadtteilen New Yorks auf die Straßen gegangen und hatten weitestgehend friedlich für ein Ende des Rassismus und für Gerechtigkeit für den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getöteten Afroamerikaner George Floyd demonstriert.

Die meisten Demonstranten hielten sich Medienberichten zufolge an die um 20 Uhr beginnende nächtliche Ausgangssperre, es gab allerdings auch einige Ausnahmen und vorübergehende Festnahmen.

Manhattans Staatsanwalt Cy Vance hatte am Freitag angekündigt, solche Verstöße nicht strafrechtlich zu verfolgen. Für das Wochenende sind weiter Proteste angekündigt.