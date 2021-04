Bei Demo in Berlin: Polizist verliert in Gerangel Munition

Anzeige

Berlin. Am Rande einer Demonstration von Corona-Leugnern und Verharmlosern in Berlin ist es am Samstag zu einer gefährlichen Situation gekommen. Bei einem Einsatz gegen Gegendemonstranten verlor ein Polizist in einem Gerangel Munition aus seiner Dienstwaffe. Ein Demonstrant habe zuvor versucht, die Pistole des Beamten zu entreißen, erklärte die Polizei Berlin.

Gerangel zwischen Demonstranten und Polizei

Bis zu hundert Menschen hatten an einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen im Berliner Stadtteil Kreuzberg teilgenommen. Deutlich mehr Menschen protestierten dagegen. Teile der Gegendemonstranten blockierten die Demonstrationstrecke mehrfach mit Fahrrädern und Mülltonnen und Baustellenschildern, die sie auf die Straße zogen. Die Berliner Polizei räumte die Strecke daraufhin immer wieder frei und drängte die Gegendemonstranten zurück.

In der Nähe des früheren Tempelhofer Flughafens kam es erneut zu einem Gerangel von Gegendemonstranten mit den Einsatzkräften. Bei einer versuchten Festnahme lösten sich dabei mehrere Patronen aus der Dienstwaffe eines Beamten und verteilten sich auf der Straße. Mehrere Polizisten sammelten sie anschließend wieder ein.

Die Polizei Berlin erklärte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland, ein Demonstrant habe versucht, dem Beamten die Waffe zu entreißen. Wie sich die Munition dabei lösen konnte und ob es einen Defekt an der Waffe gab, konnte ein Polizeisprecher nicht beantworten. Auch ob alle verlorenen Patronen wiedergefunden wurden, war am Samstagabend zunächst unklar.

Bei der Munition handelt es sich offenbar um sogenannte Deformationsmunition, die seit einigen Jahren von der deutschen Polizei eingesetzt wird.