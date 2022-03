Bei Außenministertreffen in der Türkei: Ukraine will direkte Gespräche zwischen Selenskyj und Putin vorschlagen

Anzeige

Lwiw. Bei einem geplanten Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Donnerstag in der Türkei will der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nach eigenen Worten direkte Gespräche zwischen den Präsidenten beider Länder vorschlagen. „Wir wollen Gespräche zwischen dem Präsidenten der Ukraine und Wladimir Putin, denn er ist derjenige, der die endgültige Entscheidung trifft“, sagte Kuleba am frühen Dienstagmorgen im ukrainischen Fernsehen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Vorfeld des Kriegs häufig direkte Gespräche mit Putin vorgeschlagen und erklärt, er habe den Kreml noch am Vorabend der russischen Invasion angerufen, aber keine Antwort erhalten. Putin hat sich lediglich zu Gesprächen mit westlichen Staats- und Regierungschefs bereit erklärt. Kuleba äußerte sich nach einem Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend.

An dem Treffen von Kuleba und Lawrow am Donnerstag in der Hafenstadt Antalya nimmt auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu teil. Die Türkei unterhält sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine enge Beziehungen und hat sich als Vermittler angeboten.