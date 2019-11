BDI-Präsident mahnt GroKo: Grundrenten-Streit nicht nachvollziehbar

Anzeige

Berlin. Vor dem entscheidenden Wochenende im GroKo-Streit um die Grundrente hat der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, die Koalitionsparteien zum Weiterregieren aufgerufen. „Es darf nicht zur Tradition werden, dass Union und SPD immer wieder mal Einzelthemen für ihre Parteimitglieder zu existenziellen Grundsatzentscheidungen hochstilisieren“, sagte Kempf dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag). „CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit im Deutschen Bundestag und sollen bitteschön ihrer Pflicht nachkommen und das Land anständig regieren. Dafür sind sie schließlich gewählt worden“, fügte Kempf hinzu.

„Ich kann den Streit um die Grundrente nicht nachvollziehen. Ohne eine Bedürftigkeitsprüfung verstößt so eine Leistung gegen das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen“, so der Industrievertreter weiter. „Die Regierung lobt bei jeder Gelegenheit ihren Koalitionsvertrag und legt Wert darauf, ihn eins zu eins umzusetzen. In der Frage der Grundrente wäre das mal sinnvoll“, sagte Kempf.

Union und SPD wollen bei einem Spitzentreffen am Sonntag eine Lösung im Dauerstreit um die Grundrente finden. Die SPD forderte bislang eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit, obwohl diese im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Die Union hält an der Formulierung des Vertragswerks fest. Als Kompromisslinie hatte sich zuletzt eine Prüfung des Einkommens möglicher Grundrentenbezieher angedeutet, die Vermögens- und Wohnverhältnisse außen vor lässt.