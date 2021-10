BDI-Präsident Russwurm warnt vor Scheitern der Weltklimakonferenz

Anzeige

Berlin. Politik und Wirtschaft haben von den Teilnehmern der Weltklimakonferenz entschiedenes Handeln gefordert, gleichzeitig aber die Erwartungen gedämpft. Der Präsident des Industrieverbands (BDI), Siegfried Russwurm, warnte gar vor einem Scheitern des UN-Klimagipfels. „Ein globales Problem wie der Klimawandel lässt sich nur global lösen“, sagte Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagausgaben).

Nationale Alleingänge seien kontraproduktiv und die Industrie in Sorge, dass auf der Weltklimakonferenz in Glasgow der dringend notwendige globale große Wurf für den Klimaschutz erneut nicht gelinge. „Es ist gefährlich und schadet dem Klima, wenn die Unterschiede im Ehrgeiz für Klimaschutz zunehmen“, so der BDI-Präsident.

Russwurm richtete auch einen Appell an den G20-Gipfel in Rom: „Die G20-Staaten sollten sich auf vergleichbar ambitionierte Klimaziele einigen, im Sinne eines Klimaclubs.“ Vage Absichtserklärungen müssten schnellstmöglich in konkrete Maßnahmenpläne münden. Dazu gehöre auch, dass die Industrieländer ihre Finanzzusagen an Entwicklungs- und Schwellenländer einhielten.

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnte vor zu hohen Erwartungen an den Klimagipfel. „Es wäre ein Fehler, von Weltklimakonferenzen die spontane Weltrettung zu erwarten - dafür ist die Herausforderung zu komplex“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Video Bundesumweltministerin Schulze: „Ausbau der Erneuerbaren Energien ist das Allerwichtigste“ 1:20 min Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärt im RND-Kurzinterview, welche Erwartungen sie an die Klimakonferenz in Glasgow hat. © RND

Die amtierende Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet von der UN-Klimakonferenz in Glasgow einen gemeinsamen internationalen Kraftakt. Die internationale Staatengemeinschaft müsse dem Klimawandel schneller und ambitionierter entgegenwirken, sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Jedes Land muss dabei nach Kräften seinen Beitrag leisten.“ Den Weg zu einer leistungsfähigem Kreislaufwirtschaft werde durch Investitionen in Wissenschaft und Forschung geebnet.

„In den nächsten fünf Jahren investiert das Bundesforschungsministerium daher über vier Milliarden Euro in nachhaltige Technologien und Lösungen“, sagte die CDU-Politikerin. Unterstützt würden etwa Innovationen zum Aufbau internationaler Lieferketten für Grünen Wasserstoff. Um das Ziel der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen, müsse zudem aber auch CO2 aus der Atmosphäre entnommen werden.

Video Weltklimagipfel erklärt: Warum der UN-Gipfel in Schottland so wichtig ist 4:44 min Der Weltklimagipfel findet 2021 in Glasgow statt. Aber wer berät dort über was? Und bringt das am Ende überhaupt was? © RND

Politiker warnen vor den Folgen des Klimawandels

Entwicklungsminister Gerd Müller warnte unterdessen vor dramatischen Folgen des Klimawandels. „Wenn wir jetzt weltweit nicht entschieden handeln, steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu“, sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Die Folgen wären dramatisch, vor allem für die ärmsten und verwundbarsten Länder“, meinte der CSU-Politiker. Dies wiederum würde zu „massiven Flüchtlingsströmen“ führen.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mahnte entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz an. „Auch sechs Jahre nach dem historischen Klimaschutzabkommen von Paris ist die Weltgemeinschaft weit vom 1,5-Grad-Pfad entfernt“, sagte Hofreiter der „Heilbronner Stimme“ (Samstag).

Das Zeitfenster für effektive Maßnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs werde immer kleiner. „Die Erwartungen an die Weltklimakonferenz sind enorm. Es geht jetzt darum, rasch ins Handeln zu kommen und geeignete Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen.“ Dabei müsse Deutschland eine Vorbildrolle einnehmen.

Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen forderte die Ampelparteien auf, ein Konzept für den Weltklimagipfel in Glasgow vorzulegen. Bis zur entscheidenden Phase der Konferenz sollten die Unterhändler von Grünen, Liberalen und Sozialdemoraten „substanzielle Aussagen zur künftigen deutschen Klimapolitik machen“, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied der Funke Mediengruppe.

„Im Sondierungspapier ist da Fehlanzeige.“ Es enttäusche ihn, dass „hier bislang nichts gekommen“ sei. Röttgen äußerte sich zugleich verhalten zu den Erfolgsaussichten der Klimakonferenz. „Ich wünsche das Beste. Aber es gibt sehr klare Warnsignale.“