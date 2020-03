Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April

Anzeige

München/Berlin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Kampf gegen das Coronavirus eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen im Freistaat bis zum 19. April angekündigt. Zugleich werde es keine Verschärfung der Maßnahmen geben, sagte Söder am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in der bayerischen Staatskanzlei in München.

“Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Deshalb gibt es keinen Anlass zur Entwarnung und auch keinen Anlass, falsche Hoffnungen zu wecken”, sagte Söder mit Blick vor allem auf eine Debatte über eine Lockerung der Maßnahmen. Wer zu früh aufstehe, riskiere einen massiven Rückfall, warnte er.

Nach wie vor sei Bayern sehr stark betroffen. Insgesamt 14.437 mit dem Coronavirus Infizierte gibt es im Freistaat, teilte Söder mit. Seit Sonntag seien das 1174 neue Fälle. Gestorben sind an dem Virus demnach 133 Menschen. 90 Prozent davon seien über 60 Jahre alt gewesen oder hätten Vorerkrankungen gehabt. Doch, so Söder, es gebe auch jüngere Fälle.

Video Luftwaffe fliegt französische Covid-19-Patienten nach Deutschland 0:48 min Die Regierung in Paris lobte die Verlegungen als Beispiel europäischer Solidarität. Auch aus Italien werden Patienten in die Bundesrepublik gebracht. © Reuters

“Die Kurve flacht etwas ab”

Gleichwohl hatte der Ministerpräsident auch erfreuliche Nachrichten. 1230 Corona-Erkrankte seien inzwischen wieder gesund. Die Sterblichkeitsrate liege zudem in Bayern auf 100.000 Einwohner gesehen nur bei 0,84 Prozent. Wohingegen in Italien die Mortalitätsrate 15,1 Prozent betrage.

Zwar sei noch immer eine exponentielle Entwicklung der Fälle zu beobachten, aber “die Kurve flacht etwas ab”, sagte Söder weiter. Ohne die Maßnahmen hätten sich die Fälle alle 2,8 Tage verdoppelt, unterdessen sei diese Zahl auf fast fünf Tage angewachsen. Dennoch sei eine fundierte Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen erst Mitte April möglich.

Von den goldenen Zwanzigern könne mittlerweile keine Rede mehr sein, so Söder. Dennoch zeigte er sich sicher: “Wir bestehen diese Prüfung.”

RND/cz