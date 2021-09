Drohnenangriff auf Gefängnisse? Bayern rüstet auf – fängt aber keine Drohne

Anzeige

München. Bayerns Justizministerium rüstet sich gegen Angriffe von Drohnen. Im Oktober 2020 sind acht Gefängnisse mit einem sogenannten „Dropster“-System ausgestattet worden. Seitdem machen geschulte Beamte aus den Justizvollzugsanstalten (JVA) mit 15 Netzpistolen jagt auf Drohnen, die über dem Gefängnis fliegen. Erfolgreich waren sie bisher aber nicht: Keine einzige Drohne haben sie bisher vom Himmel geholt, wie das Justizministerium gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) einräumt.

Seit der „Dropster“-Einführung für rund 75.000 Euro gab es lediglich zwei Drohnensichtungen über bayerischen Gefängnissen. In einem Fall flog die Drohne jedoch zu hoch, im anderen Fall flog sie über einem Gefängnis, das nicht am Pilotprojekt teilnimmt.

Bayern rüstet auf: Drohnenangriffe bleiben aus

Dennoch betont das Justizministerium, dass von Drohnen eine „erhebliche Gefahr für die Sicherheit“ ausgehe. Verbotene Gegenstände, wie Handys, Waffen und Drogen, könnten über dem Gefängnis abgeworfen werden. Bisher gebe es allerdings keinen Fall, wo dies erfolgreich gelungen sei. Das Ministerium erklärte, der neuen Gefahr präventiv begegnen zu wollen: „Zum Schutz unserer Justizvollzugsanstalten kann nicht abgewartet werden, bis die Bedrohung durch Drohnen noch mehr als heute Realität wird“.

Der rechtspolitische Sprecher der Bayern-SPD, Horst Arnold, hält die Abwehr von Drohnen zwar für richtig, aber nicht ausreichend für das Drogenproblem in Gefängnissen. Er fordert, das Drogenproblem „durch entsprechend medizinisch betreuten Substitutionsmaßnahmen ganz offiziell zu entschärfen und so den illegalen Beschaffungsdruck massiv zu schwächen.“ Grundsätzlich seien die Herausforderungen mit Drogen in den Strafvollzugsanstalten „immens“. Der Grund sei aber vor allem der rege Besucherverkehr. Dass bisher fast keine Drohnen über Gefängnissen gesichtet wurden, lasse sich womöglich auf die abschreckende Wirkung der „Dropster“ zurückführen.

Bayern baut Drohnenabwehr weiter aus

Auch in anderen Ländern waren Drohnenabwehrsysteme für Gefängnisse im Gespräch. In der Schweiz gibt es sie schon seit mehreren Jahren, in Österreich laut Justizministerium jedoch nicht. Dort setze man auf andere Sicherheitsmaßnahmen, wie feinmaschige Vergitterungen und Drohnenverbotszonen. Das genügt offenbar: „Dem österreichischen Strafvollzug sind bis dato keine Fälle bekannt, in denen Schmuggelware von Drohnen auf Areale von Justizanstalten abgeworfen wurden“, erklärte die österreichische Justiz auf Anfrage.

Derweil bereitet sich Bayern auf die nächsten Maßnahmen zur Drohnenabwehr vor. In der Justizvollzugsanstalt Amberg wurde jetzt im Rahmen eines weiteren Pilotprojekts ein ganz neues Drohnensystem installiert. Es diene dem „möglichst frühzeitigen und gesicherten Erkennen von Drohnen über dem Luftraum von Justizvollzugsanstalten“, erläutert das bayerische Justizministerium. Laut Hersteller könne das System Personen mit einer Fernsteuerung aufspüren, noch bevor die Drohne abhebt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 600.000 Euro.