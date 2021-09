Bayern: Grünen-Politiker wegen falscher Verdächtigung zu Geldstrafe verurteilt

Hans Urban, bayerischer Landtagsabgeordneter der Grünen, geht durch das Gerichtsgebäude in Wolfratshausen, um an seinem Prozess wegen mutmaßlicher Nötigung und falscher Verdächtigung teilzunehmen. Das Amtsgericht Wolfratshausen verhängte am Montag eine Strafe von 70 Tagessätze zu je 150 Euro, insgesamt 10.500 Euro. © Quelle: Peter Kneffel/dpa