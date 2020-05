Bayern erlaubt Familienbesuche und stellt Stufenplan für Gastronomie vor

Anzeige

Anzeige

Berlin. Schon vor der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten hieß es aus Regierungskreisen, dass es für Bayern einen Fahrplan für nahezu alle Bereiche geben werde, von Schulen und Kitas über Gastronomie und Hotels bis hin zu Pflegeheimen. Zudem entschied das Kabinett, ob die Ausgangsbeschränkungen Bestand haben oder nun gelockert werden.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

In der anschließenden Pressekonferenz von Landesvater Markus Söder und mehreren Minister am Mittag, sagte der Ministerpräsident: “Wir präsentieren einen Bayern-Plan für Corona bis Pfingsten.” Dieser sei mit Kanzlerin Angela Merkel besprochen, und auch Baden-Württembergs Regierung ist informiert und will einen ähnlichen Weg gehen. “Wir werden jetzt bewusst regional vorgehen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Bayern-Plan sei auch mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch erstellt worden und könne “eine Blaupause für andere Bundesländer” sein, sagte Söder. Bayern gehe den langsamen Weg zurück in die Normalität.

Video Ein näherer Blick auf das Coronavirus 0:56 min Die Coronakrise hält Deutschland, Europa und die Welt in Atem und legt das öffentliche Leben weitgehend lahm. Hier ein näherer Blick auf den Übeltäter. © Fabian Wenck/Reuters

Geplant wurde laut Söder nach folgenden Prinzipien: Vorsicht an oberster Stelle, alles schrittweise, in Stufen, langsamer als andere. Es sei eine Öffnung der Vernunft.

Da die Erfolge in Bayern eindeutig sichtbar seien, hätten Experten der bayrischen Regierung jetzt zur langsamen Öffnung geraten.

Anzeige

Der Bayern-Fahrplan im Einzelnen

Ab dem 6. Mai wird die Ausgangsbeschränkung in Bayern zu einer Kontaktbeschränkung. Man könne nun wieder rausgehen, darüber gäbe es jetzt keine Diskussion mehr. Es gelte aber weiter das Abstandsgebot.

Anzeige

Die Familien sollen sich wieder sehen können. So wird ermöglicht, dass man seine Verwandten in direkter Linie besuchen könne, so Söder. So könne man jetzt auch Eltern, Geschwister und Großeltern wieder besuchen.

Es gehe auch darum, wieder Besuche in Pflege- und Seniorenheimen zuzulassen. Ab kommendem Samstag/Sonntag, “passend zum Muttertag”, sagte Söder, sei der Besuch mit entsprechenden Hygienemaßnahmen wieder möglich.

Ab Mittwoch werden wieder alle Spielplätze in Bayern geöffnet. Der Expertenrat bei der Öffnung von Kitas sei noch sehr unterschiedlich. Die einen plädieren laut dem bayerischen Ministerpräsidenten für eine Öffnung der Kitas, andere warnen wiederum davor. Es gelte also das Prinzip der Vorsicht. Ab dem 11. Mai sollen bis Pfingsten knapp 50 Prozent der Kinder wieder in die Kita gegangen sein.

Ähnlich soll das Vorgehen bei den Schulen sein. Vor Pfingsten sollen auch hier 50 Prozent der Schüler wieder den Unterricht besuchen. Dabei soll es keine Nachteile für die Schüler geben. Ein freiwilliges Versetzen in eine höhere Stufe sei also am Schuljahresende möglich. Es soll keine Maskenpflicht im Unterricht gelten, aber immer außerhalb des Unterrichtsräume. Unterricht wird wochenweise im Block stattfinden. Die Präsenz sei bis Pfingsten freiwillig.

Im Handel wird die 800-Quadratmeter-Begrenzung ebenfalls ab dem 11. Mai aufgehoben. Dabei gelte weiterhin die bekannten Hygieneregeln.

Anzeige

Hotels sollen bald wieder Zimmer anbieten können. Auch die Gastronomie wird in Stufen geöffnet. Ab 25. Mai werden “Speiselokale” wieder bis 22 Uhr geöffnet. Dabei wird es eine Maskenpflicht für Küchenpersonal und Kellner gelten. Auch Gäste müssen, wenn sie nicht an ihrem Tisch sitzen, in den Restaurants eine Maske tragen. Auch die Biergärten sollen wieder geöffnet werden. Dies schon ab dem 18. Mai – allerdings nur bis 20 Uhr.