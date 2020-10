Bayern beschließt striktere Corona-Maßnahmen

Anzeige

München. Nach der Bund-Länder-Konferenz zum Kampf gegen das Coronavirus am Mittwoch hat das bayerische Landeskabinett nun die Umsetzung strikterer Maßnahmen für die nächsten vier Wochen in Bayern beschlossen.

Schon ab einem Wert von 35 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner gilt künftig eine erweiterte Maskenpflicht, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München verkündete. So wird dann dann für Schüler ab der fünften Klasse das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht verpflichtend, ebenso für Studierende in ihren Vorlesungen. Auch auf stark frequentierten Plätzen an der freien Luft gilt dann eine Maskenpflicht, ebenso in allen öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz, wenn dort kein Abstandhalten möglich ist. Die selbe Regelung gelte auch für Hochhäusern im Eingangsbereich, auf Fluren und in Fahrstühlen.

In Kulturbetrieben, im Kino und bei Sportveranstaltungen gelte dann auch am Platz eine Maskenpflicht.

In Bayern gilt nun außerdem bereits beim Überschreiten der 35er-Schwelle eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und ein Alkohol-Verkaufsverbot für Tankstellen ab 23 Uhr.

Private Feiern dürfen dann außerdem nur noch mit maximal zehn Personen stattfinden.

Noch weitergehende Maßnahmen ab 50 Neuinfektionen pro 100.000

Beim Überschreiten der Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner treten in Bayern künftig noch strengere Regeln in Kraft. Dann gelte auch in den Grundschulen eine Maskenpflicht, ebenso in der Nachmittagsbetreuung und in Horten, erklärte Ministerpräsident Söder. Die Sperrstunde werde dann außerdem schon auf 22 Uhr vorgezogen und private Feiern dürften nur noch mit fünf Personen oder zwei Hausständen stattfinden.

Professionelle Veranstaltungen etwa im Kultur- oder Sportbereich seien von diesen Einschränkungen nicht betroffen. Die beschlossenen Maßnahmen sollen im Wochenrhythmus überprüft werden, erklärte Söder.

Söder wünscht sich bundesweit schärfere Maßnahmen

Schon nach dem Treffen mit den anderen Landeschefs und der Bundeskanzlerin hatte Söder am Mittwochabend gesagt, es gehe nun darum, an einigen Stellen nachzuschärfen. In einigen Punkten habe er sich bundesweit ein anderes Vorgehen gewünscht. Als Beispiel nannte er das noch nicht einheitliche Bußgeld für Maskenverweigerer. In Bayern sind dafür 250 Euro fällig, in anderen Ländern ist es deutlich weniger.

"Man sei einen deutlichen Schritt vorangekommen, und zwar fürs ganze Land, sagte Söder am Mittwoch. “Aber ob das reicht, ist meiner Meinung nach offen.” Das werde man erst nach zehn Tagen oder zwei Wochen sehen. “Die Zahlen werden jetzt erstmal deutlich steigen.” Man hoffe aber dann, dass die Maßnahmen wirken, wenn sie einheitlich angewandt werden. Er hoffe, dass es nicht ein paar Tage zu spät sei.