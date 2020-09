Söder verkündet Lockerung und warnt: “Winter is coming”

Anzeige

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Rahmen einer Pressekonferenz Änderungen der Corona-Maßnahmen im Freistaat angekündigt. Bei größeren Versammlungen unter freiem Himmel gilt ab diesem Mittwoch (9. September) regelmäßig eine Maskenpflicht. Die Pflicht greift “jedenfalls ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen” – das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.

Nach dem Ende der Hauptreisezeit im Sommer stellt Bayern außerdem die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg bis zum 30. September ein. Die freiwerdenden Testkapazitäten sollen nach einem Kabinettsbeschluss vom Dienstag stattdessen “bedarfsorientiert” etwa für die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben. Zuletzt kam es immer wieder zu großen Testpannen.

Bars und Kneipen öffnen wieder in Bayern

Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen zudem ab dem 19. September auch Bars und Kneipen in Bayern wieder öffnen - unter Auflagen. Für Schankwirtschaften sollen nach einem Kabinettsbeschluss vom Dienstag dann die gleichen Regeln gelten wie für Speisewirtschaften, zudem muss in geschlossenen Räumen die Bedienung am Tisch erfolgen.

Neben kulturellen Veranstaltungen darf zeitgleich auch der Breiten- und Amateursport den Betrieb wieder aufnehmen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in München und erlaubte den Vereinen dabei zudem, ähnlich wie bei Kulturveranstaltungen eine begrenzte Anzahl von Fans zuzulassen. Ausgenommen davon bleiben aber vorläufig Profiligen, der DFB-Pokal und die Champions League.

“Winter is coming”: Söder warnt vor kalter Jahreszeit

Dennoch hat Söder vor einem erhöhten Corona-Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen gewarnt. “Winter is coming”, sagte Söder mit Blick auf die bevorstehende kältere Jahreszeit. “Wir stehen vor einer Bewährungsprobe”, sagte der Regierungschef nach einer Sitzung seines Kabinetts in München.

Söder erklärte, das erhöhte Ansteckungsrisiko durch Ferienaufenthalte und Heimaturlaube sei ein Rückschlag im Kampf gegen Corona gewesen. “Wir hatten die Sorge vor dem Urlaub - die war berechtigt”, sagte Söder. Ein höherer Anteil der positiv Getesteten seien Rückkehrer aus Heimaturlauben in Ländern wie etwa Kroatien oder Albanien gewesen.